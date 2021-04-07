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07 Nis 2021 - 14:00- Spor G: 06 Nis 2021 - 22:27

Güreş sahası yapım işi

Yeşilyurt belediyesi güreş sahası yaptıracak. İhaleye katılım için teklif verme tarihi 30 Nisan.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Yeşilyurt Belediyesi güreş saha yapım işi ihale edecek. İlanda, "Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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07 Nis 2021 - 14:00 Malatya- Spor

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