YMS'ye bir darbede koronadan!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da geçtiğimiz günlerde 4 futbolcu da korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bugün de 2 futbolcu ve 2 çalışanın testlerinin de pozitif çıktığı açıklandı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza yönelik yapılan korona virüs (Covid-19) testleri yapılmıştır. Yapılan testlerde 2 futbolcu ve 2 personelimiz de pozitif vakaya rastlanılmıştır. İlgili protokol gereği izlenimleri devam eden toplam vaka sayımız 8 olmuştur. Pozitif sonuçlanan futbolcu ve personellerimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır. ( İHA)
ifadelerine yer verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.