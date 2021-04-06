YMS'ye bir darbede koronadan!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da geçtiğimiz günlerde 4 futbolcu da korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bugün de 2 futbolcu ve 2 çalışanın testlerinin de pozitif çıktığı açıklandı.



Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza yönelik yapılan korona virüs (Covid-19) testleri yapılmıştır. Yapılan testlerde 2 futbolcu ve 2 personelimiz de pozitif vakaya rastlanılmıştır. İlgili protokol gereği izlenimleri devam eden toplam vaka sayımız 8 olmuştur. Pozitif sonuçlanan futbolcu ve personellerimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır. ( İHA)

ifadelerine yer verildi.