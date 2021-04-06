Emniyetten Aylık Bilanço

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Tarafından 01 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda FETÖ/PDY Terör Örgütü ile Mücadelede kapsamında 51 şahsa işlem yapıldı, 13 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 38 şahıs ifadesinin akabinde serbest bırakıldı.

DEAŞ terör örgütüne üye olma suçu nedeniyle yapılan 2 operasyon neticesinde 3 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan sahışlar serbest bırakılarak gerekli işlemler için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

PKK/KCK- PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı daha sonra tutuklanan şahıs adli makamlara teslim edildi.

Kaçakçılık ve mali suçlara yönelik yapılan çalışmalarda 25 olay meydana geldi. 50 şahıs gözaltına alınırken bunlardan 34 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 14 şahıs tutuklandı, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; 4 bin 101 gram kubar esrar, 226 bin 74 gram toz esrar, 2 bin 759 gram sentetik kannabinoid, 357 bin 41 gram metamfetamin, 4 bin 263 adet reçeteye tabi hap, 6,94 gram plaka esrar ve 158 adet ecstasy ele geçirildi. Bu olaylarda 369 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 68 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 57 şahıs tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.125 bin 930 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 293 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

( Haber Merkezi)