GEVREK DİBE VURUYOR!

Zorlu haftalar öncesinde ilk yarıda 27 puan toplayan Hamza Hamzaoğlu’yla yolları ayıran Gevrek, yönetimsel başarısızlığın getirdiği kötü sonuçları hoca kaynaklı olduğu algısı yaratmış kurtuluşu İrfan Buz’da aramıştı. Hal böyleyken Başakşehir maçında isteksiz top oynayan oyuncuların bu hali ekonomik anlamda kafalarının rahat olmadığına işaret ediyor.

Süper Lig’de 11 haftadır galip gelemeyen ve ikinci yarıda oynadığı 10 karşılaşmada sadece 5 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor, rakiplerinin kazanmasıyla birlikte dibe vurmaya başladı. 2019-2020 sezonunda 12 haftalık galip gelememe serisinin ardından küme düşen ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (kovid-19) pandemisi nedeniyle bir sezonluğuna küme düşmesi kaldırmasıyla birlikte bu sezonda Süper Lig’de yoluna devam eden Yeni Malatyaspor’da işler iyi gitmiyor. 2020-2021 sezonun ikinci yarısında oynadığı 10 maçta galibiyet yüzü göremeyen ve ligde toplamda 11 maçtır hanesine 3 puan yazdırmayan sarı siyahlı takım, 32.haftada deplasmanda Başakşehir’e 3-1 kaybetti ve 14. sıradan 16. sıraya geriledi. Sezonun ilk yarısında hanesine 27 puan yazdıran ancak ikinci yarıda oynadığı 10 maçta sadece 5 puan elde edebilen Yeni Malatyaspor’u zorlu bir fikstür beklerken, teknik direktör İrfan Buz ve öğrencileri bir türlü çıkış yolu bulamıyor.

YÖNETİM AYNI HATALARI TEKRARLIYOR

Geride kalan sezonu başarısız tamamlayan ve pandemi nedeniyle Süper Lig’de yoluna devam eden Yeni Malatyaspor, 2020-2021 sezonuna sıkıntılı başladı.

Takımın küme düşmesinde en büyük sorumlu olan kulüp başkanı Adil Gevrek, küme düşmenin kaldırıldığının açıklanmasının ardından kameralar karşısına geçerek, ‘Çok hatalarının olduğunu’ ifade ederek, özür dilemiş,

Tabii ki hatalarımız var. Ben her zaman her işte hatanın yüzde 90-95’ini kendimde ararım. Sadece şunu söylemek istiyorum; bizim bir, birlikte olmamız lazım. Eksiklerimizle, hatalarımızla bir olmamız lazım. Yönetim olarak Malatyaspor’u temsil etmeye çalışıyoruz. Görevimizi yapmaya çalışıyoruz. İyisiyle kötüsüyle yapmaya çalışıyoruz. Hatalarımız, eksiklerimiz, doğrularımız var. Bu bizim buradaki yönetimsel olarak sorumluluğumuz ama Malatya taraftarının, camiasının da sorumluluğu var. Nasıl ki o düştüğü zaman hepimiz her birlikte üzüldüysek, nasıl çıktığımızda sevindiysek, herkesin mutlaka bir sorumluluğu var. Taraftar maça gelerek üzerine düşeni yapıyor, basın eleştirisini, kendi üzerine düşeni yapıyor, siyasetçi destek veriyor, üzerine düşeni yapıyor. Ben sadece şunu söylemek istiyorum; asla hata ve eksiklerimizi görmemezlikten gelmeyeceğiz ama elimizde bir değer var, bu değerin farkına varalım. Gidiyorduk, gittik de, düştük. Öyle veya böyle biz düştük ama Allah’a çok şükür Süper Lig 21 takıma çıktı

açıklamasında bulunmuştu.

Siyasiler ve belediye başkanlarıyla ters düşen ve teknik direktör sorununu kısa sürede halledemeyen Yeni Malatyaspor yönetimi, aslında nasıl bir sezon geçireceklerini de ortaya koymuştu. Gelinen süreçte bir önceki teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile Perulu on numara Cueva arasındaki sorunu çözüme kavuşturamayan yönetim, önce Cueva ardından da Konyaspor maçında alınan 3-2’lik mağlubiyetin ardından Hamzaoğlu ile yolları ayırdı. Takımın başına teknik direktör İrfan Buz’u getiren yönetim, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda aynı hataları tekrarlamaya devam ediyor.