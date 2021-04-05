9 satılık araç!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Yeşilyurt Belediyesi araç satışı yapacak. İlanda, "Mülkiyeti Belediyemize ait 44 PD 658,44 LV 534,44 EL 580,44 EV 706,10 YB 013,44 EA 307,44 DE 713, 10 YB 003,10 YB 005 plakalı araçlar encümenin 16.03.2021 tarih ve 188 Sayılı kararı gereğince aşağıdaki çizelgede belirtilen ve mülkiyeti belediyemize ait 9 adet aracın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile araçların satışı yapılacaktır." bilgileri yer veridi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.