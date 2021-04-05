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05 Nis 2021 - 17:10- Ekonomi G: 05 Nis 2021 - 17:15

9 satılık araç!

Yeşilyurt Belediyesine ait 9 adet araç satışa sunuldu.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Yeşilyurt Belediyesi araç satışı yapacak. İlanda, "Mülkiyeti Belediyemize ait 44 PD 658,44 LV 534,44 EL 580,44 EV 706,10 YB 013,44 EA 307,44 DE 713, 10 YB 003,10 YB 005 plakalı araçlar encümenin 16.03.2021 tarih ve 188 Sayılı kararı gereğince aşağıdaki çizelgede belirtilen ve mülkiyeti belediyemize ait 9 adet aracın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile araçların satışı yapılacaktır." bilgileri yer veridi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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05 Nis 2021 - 17:10 Malatya- Ekonomi

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