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05 Nis 2021 - 17:01- Eğitim G: 05 Nis 2021 - 17:10

TÜBİTAK personel alacak!

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 77 personel alacak. Son başvuru tarihi 26 Nisan.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre TÜBİTAK, aday araştırmacı alacak. İlanda, "ÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından: TÜBİTAK SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ (SAGE) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ (ADAY ARAŞTIRMACI) ALINACAKTIR." bilgileri yer aldı .

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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05 Nis 2021 - 17:01 Malatya- Eğitim

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