TÜBİTAK personel alacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre TÜBİTAK, aday araştırmacı alacak. İlanda, "ÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından: TÜBİTAK SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ (SAGE) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ (ADAY ARAŞTIRMACI) ALINACAKTIR." bilgileri yer aldı .

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