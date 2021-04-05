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05 Nis 2021 - 16:33- Gündem G: 05 Nis 2021 - 16:44

Bakanlıktan işçi alımı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 75 işçi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 9 Nisan.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Ulaştırma  ve  Altyapı   Bakanlığı  merkez  ve  taşra  birimlerinde  çalıştırılmak  üzere  4857 sayılı  İş  Kanunu   ile  09/08/2009  tarihli  ve  27314  sayılı  Resmî  Gazete  ’de  yayımlanan  Kamu Kurum ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alımı yapılacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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05 Nis 2021 - 16:33 Malatya- Gündem

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