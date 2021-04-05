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05 Nis 2021 - 16:26- Asayiş G: 05 Nis 2021 - 16:30

Geri Dönünce Olanlar Oldu!

Malatya’dan araç kiralayarak Aksaray’a giden ve birçok hırsızlık olayına karışan şahıs son hırsızlık olayında kıskıvrak yakalandı. Aksaray’da camiden yardım kumbarasını çalan ve 52 ayrı olaydan kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi Cemal Y. (51), 17 gün sonra 53. hırsızlık olayını gerçekleştirdiği köy camisine gelince jandarma ekiplerince yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Suç Araştırma Timleri (JASAT), 17 Mart tarihinde Aksaray’ın merkeze bağlı Gençosman Köyü Ayfer Arı Camisi'nde yardım kutusunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

52 AYRI KAYDI VAR

Yapılan çalışmalar neticesinde görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve bölgedeki güvenlik kameralarından elde edilen 56 saatlik görüntüyü izleyen JASAT ekipleri şüphelinin hırsızlık suçlarından 52 ayrı kaydı bulunan Cemal Y. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şüphelinin peşine düşen JASAT ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalarla şahsın Malatya’dan araç kiraladığını ve Aksaray istikametine geldiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yine aynı köye gelebileceği ihtimali üzerine köyde pusuya yattı. Gençosman köyü yakınlarına hırsızlık için gelen Cemal Y. jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Cemal Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. ( İHA)

# İHA, malatya, için, etti, jandarma

05 Nis 2021 - 16:26 Malatya- Asayiş

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