Çınar: İlçemize cazibe kazandıracak

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın vizyon projeleri arasında yer alan, Yeşilyurt’un geleceğine bırakılacak en büyük ve en güzel yatırımlardan biri olarak gösterilen ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinin ikinci etabındaki Millet Bahçesi Seyir Terası projesiyle daha cazip bir görüntüye kavuşacak. Malatya’ya alternatif yeni bir yaşam alanı kazandırmak amacıyla yapımına hız verilen ve yeşil alanları, kamelyaları, aydınlatmaları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşların uğrak noktasına dönüşen Millet Bahçesi önündeki kayalıkların üzerine inşa edilen Seyir Terası’nda çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. Beton zemin çalışmaları ve çelik konstrüksiyon işlemleri tamamlanan Seyir Terası, cam ve korkulukların eklenip çevre düzenlemelerinin de yapılmasıyla birlikte vatandaşların hizmetine açılacak.



‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesi kapsamındaki tüm çalışmaları yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Seyir Terasının bölgeye olan ilgiyi artıracağını söyledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

Beylerderesi Şehir Parkı 2.Etabı’ndaki Millet Bahçemiz içerisinde yapımı hızla devam eden Seyir Terasımız, Beylerderesi'nin doğal zenginliklerine tepeden bakan bir noktada yer alması nedeniyle ilçemizin tanıtımına önemli katkılar sunacaktır

dedi. ( İHA)