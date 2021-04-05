Çeyrek altın 734 lira oldu

Kapalıçarşı’da 453 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 453,20 liradan, 2 bin 985 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 6 liradan, 413,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 417,20 liradan, 2 bin 917 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 937 liradan, bin 459 liradan alınan Yarım Ziynet bin 469 liradan ve 729 liradan alınan Çeyrek Ziynet 734 liradan satıldı. ( İHA)