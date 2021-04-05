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05 Nis 2021 - 14:14- Spor G: 05 Nis 2021 - 14:27

ARAPGİRSPOR 37 YAŞINDA

Malatya Amatör Küme takımlarından Arapgirspor Kulübü’nün 37. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mor reyhanlı kulüp yönetimi tarafından kutlama mesajı yayımlandı. Arapgir gençliğinin sesi olmaya devam edeceklerini belirten mor reyhanlar, ‘amatör ruhunu profesyonel samimiyetle sürdürmekte kararlıyız’ mesajı verdi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Arapgirspor Kulüp Başkanı Metin Akyüz tarafından yapılan açıklamada,

1984 yılında Arapgir ilçesinde başladı. Bu hikâye sadece 1984 yılında başlayan bir hikâye değil bir tarih değil; bir başlangıç, yıllarca verilecek emeğin, alın terinin, mücadelenin yolu için açılan kapımız oldu. Hatıralarda bir imza ve dernek kurul sayısı kadar gönüllünün bir araya geldiği ve ilçenin gençleri için rehber olacak imzalar atıldı. Yalnızca sahaya çıkacak umutların yeşermesini sağlayan eli öpülesi büyüklerimizi yad etmek ve anmak için değil bu yazı, onlara sonu gelmeyecek bir teşekkürün cümlelerini kurmak ve vefa borcumuzu ödemek. 37. yılımıza adım atarken kulübümüzün başarı hanesine en büyük imzayı atan ve seneyi devriyeler yaşatan o kutlu büyüklerimize selam ederiz. Yolunuzda yürümek ve belirttiğiniz ilkelere her geçen gün yenilerini ekleyerek başarı ve gelecek için mücadele verdiğimiz tüm mecralarda emeğinizin izlerini bir adım daha öteye taşıyoruz

denildi.

“LOBİ FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Arapgir’e spor yatırımları için mesai harcadıklarını kaydeden Akyüz, Son 2 yıl içerisinde futbol branşı ile başlayan hikayemizi voleybol branşında şubeleşerek taçlandıran Arapgirspor kulübümüz ilçede kadın sporcularımız için bir övünç vesilesi ve ilk olmanın gururunu taşıyor. Zor günlerin içerisinde bölgenin ihtiyaçlarına ve tesisleşme için yapılacak plan-proje çalışmalarında tüm lobi faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Arapgir ve türkülere konu 5 ilin cazibe merkezi olmak için attığı adımlarda Arapgir gençliğinin sesi olmaya devam ediyor. İşte bu ruh ve içimizdeki Arapgirspor sevgisi ile seneler içerisinde amatör ruhunu profesyonel samimiyetle rakipleri karşısında sergileyen tüm takım oyuncularımıza; bilgisini esirgemeyen ve liyakati ile bize ışık olmuş tüm yöneticilerimize; desteğini, gönlünü, adanmışlığını, yağmur çamur dinlemeden geldiği tribünlerde haykıran taraftarımıza, aynı yolu yürüyeceğimiz ve yılmaz bir ruhla taşıdığımız bayrağı teslim edeceğimiz gelecek kuşaklara teşekkürü ve minneti bir borç biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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05 Nis 2021 - 14:14 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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