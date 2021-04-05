MALATYA ORTA DÜZEYDE

Malatya’da 4 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan hava kirliliği raporuna göre, hava kalitesi 52 olarak ölçüldü. Bu durumda hava kalitesi olarak Malatya orta derecede yer aldı. PM10 yani Partiküler Madde 52. O7 olarak ölçüldü. PM10 oranının 125’i aşmadığı sürece sıkıntı oluşturmadığı biliniyor. Bu durumda Malatya merkezde solunan hava orta derecede temiz ve havadaki toz parçacıkları ciddi tehlike oluşturmuyor.

Öte yandan SO2 ( kükürtdioksit) oranı 11.57 olarak ölçüldü. SO2 125’i geçmediği sürece sıkıntılı bir durumun olmayacağı kayıtlarda yer alıyor. Bu bağlamda Malatyalı vatandaşlar havayı solurken SO2 konusunda tehlikeli bir durumla karşılaşmadığı gibi kükürtdioksit açısından Malatya ilinin iyi durumda olduğu gözlemleniyor.

Doğa ve insan yaşamına zara verenlerin başında hava kirliliği geliyor. Dünya Hava Kirliliği Raporu'nda Türkiye, 106 ülke arasında 46'ncı sırada yer alıyor. Dünya Hava Kirliliği Raporu'nda Türkiye, 106 ülke arasında 46'ncı sırada yer aldı. Uzmanlar, fazla nüfus, trafiğe çıkan araç sayısındaki artış ve sanayi tesislerinin yanlış konumlanmasının hava kirliliğini artırdığını belirtti.

Temiz Hava Hakkı Platformu, ‘Kara Rapor 2020’: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri’ çalışmasını yayınladı. Rapor, Türkiye’nin dört yıllık hava kirliliği ve bu kirlilikten kaynaklanan önlenebilir can kayıpları verilerine odaklanıyor.

● 2019 yılında 30 ilde yaşayan yaklaşık 18 milyon kişinin yıl boyunca soluduğu havanın kalitesine (PM10) dair yeterli veri yok ve her 5 ilden 1’inde hava kirliliğinin sağlık etkileri yetersiz veri nedeniyle (PM2.5) hesaplanamadı.

● 2019 yılında, Türkiye’de hava kirliliği (PM10), yeterli veri olan 51 ilin yüzde 98’inde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün sınır değerlerinin üzerinde gerçekleşti.

● Son dört yıl boyunca düzenli olarak yüksek derecede kirli hava soluyan Iğdır, Düzce, Manisa, Bursa, Kahramanmaraş ve Afyon’da hava kirliliği sorununun çözülemeyen kronik bir sorun haline geldiği gözlemleniyor.

● Türkiye’de hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü kılavuz değerine indirilseydi; 2019 yılında tüm ölümlerin yüzde 7,9’u (31.476 ölüm) ve 2018 yılındaki tüm ölümlerin yüzde 12,13’ü (45 bin 398 ölüm) önlenebilirdi.

● 2017 yılından beri her yıl hava kirliliği trafik kazalarının 6 katından fazla ölüme sebep oluyor. İstanbul, 2017 yılından beri hava kirliliğine bağlı ölüm sayısının en yüksek olduğu il. ‘Kara Rapor 2020’: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri’ raporuna göre, 2019 yılında hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü kılavuz değerine indirilseydi tüm ölümlerin yüzde 7,9’u (31 bin 476 ölüm) ve 2018 yılındaki tüm ölümlerin yüzde 12,13’ü (45.398 ölüm) önlenebilirdi.

Temiz Hava Hakkı Platformu üyelerinden Yuva Derneği temsilcisi Dr. Pınar Özfırat, “Covid-19 virüsü pandemisi sürecinde, uzun süre kirli hava soluyan kişilerde oluşan kronik hastalıkların enfeksiyonlara zemin hazırlayarak ne kadar büyük bir sağlık tehditi oluşturduğunu bir kez daha yakından gördük. Bazı illerimizde, 2016’dan beri hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü’nün yıllık sınır değerlerinin 4-6 katına kadar çıkıyor. 2020 yılının ilk altı ayında kapanan kömürlü termik santraller ve karantina nedeniyle azalan trafik sebebiyle bazı illerde hava kalitesi iyileşmiş olsa da, yeterli yapısal önlemler alınmadığı için kirlilik haziran itibarıyla tekrar artmaya başlamıştır” dedi.

Türkiye’de yalnızca Ardahan, Tunceli, Rize, Artvin, Bitlis’te hava kirliliği üç yıl üst üste en düşük seviyede ölçüldü. Yine de, bu illerdeki hava kalitesi seviyelerinin bazıları Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği kılavuz değerlerin üzerindedir.