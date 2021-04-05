İMAR ÇIKMAZI! “MAĞDUR OLACAĞIZ”

Ağustos 2020’nin sonlarına doğru askıya çıkan ve Yeşiltepe bölgesinin tamamını kapsayan 1/5000’lik Nazım İmar Planı başta vatandaşlar olmak üzere bölge muhtarlarının tepkisine neden olmuş, çoğu vatandaşın evleri ile arsaları yeşil alan, park, okul alanı olarak plan içerisine kalmıştı. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar ise, imar planına muhtarlar aracılığıyla dilekçeler vererek itiraz etmişlerdi. Dilekçelerinin sonucunu merak eden vatandaşların merakını Malatya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Kent Planlama Müdürlüğü evlere posta göndererek giderdi.

Gönderilen postada şunlar yer aldı:

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nce 10.07.2020 tarih ve 232 sayılı karar ile onaylanan 23.07.2020-22.08.2020 tarihleri arasında askıya çıkartılan Yeşilyurt 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına tarafınızca itiraz edilmiştir.

Söz konusu itirazınız Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nce değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda gerekli görülen değişikliklerin yapıldığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 16.03.2021 tarih ve 99 sayılı karar ile onaylanmıştır.

Yeşilyurt ilçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ‘Madde33- (1) Çevre düzeni planı ve imar planları onaylandığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde 30 gün süreyle herkesin görebileceği şekilde idarelerce tespit edilen ilan yerlerinde asılmak suretiyle ve idarelerin internet sayfalarında eş zamanlı olarak ilan edilir.’ İbaresi doğrultusunda 15 gün içerisin de askıya çıkarılacaktır.

Yeşiltepe’de her eve bu postanın gittiğini dile getiren Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Şahbaz, BUSABAH gazetesine konuşarak imar planında yapılacak değişiklikle ilgili konuştu.

Nazım İmar Planına yeniden düzenleyeceklerini dile getiren Başkan Şahbaz, yeniden düzenlenen İmar Planını askıya çıkaracaklarını söyledi.

“BU ÇALIŞMA BAŞKA İLDE YAPILMIŞ”

Bu tür çalışmaların masa üzerinde yapılmayacağını kaydeden Başkan Şahbaz,

1/1000 ve 1/5000’lik Nazım İmar Planının Yeşiltepe bölgesindeki muhtarlarla istişare edilerek yapılmasını biz devamlı dile getirmiştik, bunu şimdi de dile getiriyoruz. Benim mahallem olan Atatürk Mahallesi 2005 yılında imar çalışması yapıldı, dönüşüme uğradı. Bundan sonra yapılacak olan bir imar çalışmasının yüzde 100 yanlış olacağını ilgili birim ve Sayım Belediye Başkanımıza arz etmiştik. 10 yılda bir ilde, bir bölgede imar çalışması yapılmaz. Bunun bir mantıklı ve bilimsel açıklaması yok. Yapılan bu son çalışma Nisan ayının 15’ine doğru askıya çıkacak. Hangi mahallede yapılacak imar çalışması, nasıl yapılacak bunu bilmiyoruz. Biz milletimizin kazanmasını istiyoruz. ‘Ben bir şey yaptım, iyi oldu’ diye bir şey ortaya çıkar, insanların 50-70 yıllık emekleri bir kalemde heba edilirse hem bu dünyada hem de öbür dünyada iyi gelmez. Bu yüzden biz daima yapılacak bu işi istişare ile yapılması gerektiğini dile getiriyoruz. Duyduğumuza göre bu çalışma başka ilde yapılmış, Malatya’da da yapılsa bir çalışma masa üzerinde olmaz

diye konuştu.

“DAHA ÖNCE MALATYA KARAKAVAK’TA BUNU YAŞADI”

“Her mahallenin seçilen bir muhtarı var. Muhtarla birlikte insanları toplarsınız” diyen Başkan Şahbaz, şunları kaydetti:

Çalışmanın getirisi, götürüsü insanlara anlatılır. Buna göre de insanlar kendilerine bir yol çizerler, planı ya kabul ederler ya da etmezler. Ama ‘Biz yaptık oldu’ demeyle bu işler de olmaz. Daha önce Malatya Karakavak’ta bunu yaşadı. Örneğin benim mahallemin yüzde 30’u dönüştü, yüzde 30’u da sözleşme aşamasında. Bunun önünü keserler ve buranın bir 10-20 yılını heba ederler. Kimse kendilerinden bir çalışma da talep etmiyor. Kendi kendilerine bir imar çalışması çıkardılar.

“ÖBÜR DÜNYADA NE YAPACAKSINIZ?”

Kendi mahallesine asla imar çalışması yapılmasını istemediğini ifade eden Başkan Şahbaz,

Yeni yapılacak imar planı için bölge insanı ve mahalle muhtarlarıyla masaya oturulmalı. Bir mahallenin yaklaşık 200-300 evi gidiyor. Bu yer kadar insanlara yer verir misiniz diye sordum. ‘Veremeyiz’ dediler. ‘Peki, ne yapacaksınız?’ diye sordum. ‘Parça parça vereceğiz’ dediler. Bozdur bozdur harca. Bu insanların 50-60 yıllık emekleri ne olacak? Öbür dünyada ne yapacaksınız? Kimin hakkı kime helal? Ben mahalleme asla imar planını kabul etmiyorum. Benim mahallemde yapıldı. 10 yılda bir imar olmaz. Ben benim mahallemde imar çalışması istemiyorum. Hani şu misal var: ‘Azrail çocuk dağıtıyor, elimdekini almasın da, vereceği kendisinin olsun’ demişler. Diğer mahallelere bir şey diyemem. Bu konuda muhtarlarla çalışılması lazım. Mesela Seyran Mahallesi’nde de imar planına gerek yoktur. Oranın da 2005 yılında imarı yapıldı

söylemlerinde bulundu.