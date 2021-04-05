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05 Nis 2021 - 13:15- Spor G: 05 Nis 2021 - 13:25

Zorlu maçın hakemi belli oldu!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.
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Süper Lig'in 33. haftasında 8 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da  Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek.   Yeni Malatyaspor'u n sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karşılaşmayı Halis Özkahya'nın yapacağı öğrenildi.

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05 Nis 2021 - 13:15 Malatya- Spor

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