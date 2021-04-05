Dabakhane Mahallesinde özel bir banka, koronavirüs nedeniyle kısa süreliğine şubesini kapattığını bildirdi. Müşterilerine kısa mesajla bilgi veren bankanın, veznede görevli iki personelinin koronavirüse yakalandığı öğrenildi. ( Haber Merkezi)
05 Nis 2021 - 13:07- Ekonomi Güncelleme: 05 Nis 2021 - 13:11
Geçici olarak kapandı!
Koronavirüs salgını gündelik hayatı önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor. Öyle ki kırmızıyla beraber çok yüksek risk grubunda yer alan Malatya’da özel bir banka, koronavirüs nedeniyle şubesini kapattı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.