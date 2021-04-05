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05 Nis 2021 - 13:07- Ekonomi G: 05 Nis 2021 - 13:11

Geçici olarak kapandı!

Koronavirüs salgını gündelik hayatı önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor. Öyle ki kırmızıyla beraber çok yüksek risk grubunda yer alan Malatya’da özel bir banka, koronavirüs nedeniyle şubesini kapattı.
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Dabakhane Mahallesinde özel bir banka, koronavirüs nedeniyle kısa süreliğine şubesini kapattığını bildirdi. Müşterilerine kısa mesajla bilgi veren bankanın, veznede görevli iki personelinin koronavirüse yakalandığı öğrenildi. ( Haber Merkezi)

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05 Nis 2021 - 13:07 Malatya- Ekonomi

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