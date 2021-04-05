05 Nis 2021 - 13:07- Ekonomi

Geçici olarak kapandı!

Koronavirüs salgını gündelik hayatı önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor. Öyle ki kırmızıyla beraber çok yüksek risk grubunda yer alan Malatya’da özel bir banka, koronavirüs nedeniyle şubesini kapattı.