FETÖ OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

İddiaya göre, Süleyman Emrullah Y. Kayseri ilinde öğretmenlik yaparken FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek ihraç edildi. Daha sonra ise Süleyman Emrullah Y. polis tarafından örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock’u kullandığı, örgütün Malatya’daki özel eğitim kursunda çalıştığı, FETÖ’nün öğrenci yapılanmasına yer aldığını öne sürülerek gözaltına alındı ve tutuklandı. Ancak bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALDI
Süleyman Emrullah Y. mahkeme sonunda üzerine atılan bu suçlamalardan dolayı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Bu nedenle hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hükümlünün Adana’da olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda hükümlü yakalandı.
Emniyete getirilen hükümlü işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.