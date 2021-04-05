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05 Nis 2021 - 11:57- Gündem G: 05 Nis 2021 - 12:03

FETÖ OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve yargılama sonucu 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan ve Malatya’da da özel eğitim kursunda çalıştığı öğrenilen öğretmen Adana’da yakalandı.
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İddiaya göre, Süleyman Emrullah Y. Kayseri ilinde öğretmenlik yaparken FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek ihraç edildi. Daha sonra ise Süleyman Emrullah Y. polis tarafından örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock’u kullandığı, örgütün  Malatya’daki özel eğitim kursunda çalıştığı, FETÖ’nün öğrenci yapılanmasına yer aldığını öne sürülerek gözaltına alındı ve tutuklandı. Ancak bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALDI

Süleyman Emrullah Y. mahkeme sonunda üzerine atılan bu suçlamalardan dolayı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Bu nedenle hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hükümlünün Adana’da olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda hükümlü yakalandı.

Emniyete getirilen hükümlü işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. ( İHA)

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05 Nis 2021 - 11:57 Malatya- Gündem

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