Busabah Malatya Busabah Malatya
05 Nis 2021 - 11:43- Sağlık G: 05 Nis 2021 - 14:50

KORONA DURDURULAMIYOR!

Koronavirüs salgını her geçen gün katlanarak artıyor. Pandeminin en hızlı yayıldığı illerden birisi olan Malatya’da 27 Mart -2 Nisan tarihleri haftalık vaka sayısına göre her 100 bin kişide 373 vaka görüldü. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75 seviyelerinde.
mask

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 27 Mart-2 Nisan'da 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı, bir önceki haftaya göre tüm illerde arttı.

Kovid-19 vakası 100 binde 50-100 aralığında arttığı iller Kars, Sivas, Ardahan, Bingöl, Kayseri, Manisa, Çankırı, Sakarya, Tokat, Kilis, Kırşehir, İzmir, Ağrı, Kırıkkale, Yozgat, Osmaniye, Trabzon, Zonguldak, Iğdır, Gümüşhane, Afyon, Bayburt, Tunceli, Nevşehir, Balıkesir, Ankara, Çorum, Malatya, Amasya, Konya, Samsun, Düzce, Karabük, Bartın, Niğde olarak sıralandı.

Her 100 bin kişide 100-200 arası Kovid-19 vakası artışının yaşandığı iller Bursa, Bolu, Giresun, Kocaeli, Çanakkale, Kırklareli Bilecik, Erzincan, Eskişehir, Kastamonu, Erzurum, Tekirdağ, Ordu, Edirne, Rize, Yalova, İstanbul, olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarırken, özellikle hayati bir durum olmadığı sürece kalabalık ortamlara ve hastanelere gidilmemesi konusunda ki tavsiyelerini sürdürüyor.

OKULLARDA EĞİTİM NASIL YAPILACAK?

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen esaslar doğrultusunda;

İlimiz genelinde 5 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün, Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime devam edilmesine, Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda ve lise hazırlık 9. 10. ve 11. sınıflarda ikinci bir karara kadar tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına Cumartesi ve Pazar günleri de dâhil olmak üzere devam edilmesine, Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren Özel Eğitim Okul ve sınıfların tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, Liselerdeki sınavların, salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilmesine devam edilmesine, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararların uygulanmaya devam edilmesine, yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine, karar verildi. ( Haber Merkezi)

# pandemi, korona, vaka, sayı, hızlı, Arttı, eğitime ara, sağlık bakanlığı, malatya, ile, için, Her, Tüm, Merkezi, haber, eğitim

05 Nis 2021 - 11:43 Malatya- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Bir mahalle daha karantinada! mask
Bir mahalle daha karantinada!
EKMEK TÜKETİMİ KABIZLIĞA İYİ GELİR Mİ? mask
EKMEK TÜKETİMİ KABIZLIĞA İYİ GELİR Mİ?
Hiper Tansiyona Dikkat! mask
Hiper Tansiyona Dikkat!
Validen kırmızı uyarı! mask
Validen kırmızı uyarı!
Korkutan tablo açıklandı! mask
Korkutan tablo açıklandı!
Yeni kısıtlamalar geldi! mask
Yeni kısıtlamalar geldi!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Genç baba, intihar etti! mask
Genç baba, intihar etti!
Sulama birliklerine sert tepki! mask
Sulama birliklerine sert tepki!
Malatya'da intihar girişimi! mask
Malatya'da intihar girişimi!
Dolandırıcılar, Doğanşehir’de yakalandılar mask
Dolandırıcılar, Doğanşehir’de yakalandılar
Malatya’da torbacı operasyonu! mask
Malatya’da torbacı operasyonu!
Vakalar arttı, cezalar yağdı! mask
Vakalar arttı, cezalar yağdı!

GALERİ

Sokaklara 'kırmızı' arası! mask
Sokaklara 'kırmızı' arası!
‘MUTANT VİRÜS’ UYARISI! mask
‘MUTANT VİRÜS’ UYARISI!
Gürkan: Mutlaka okuyun! mask
Gürkan: Mutlaka okuyun!
Malatya'da intihar girişimi! mask
Malatya'da intihar girişimi!
Muhtarlardan Şilan Baraj’ı talebi mask
Muhtarlardan Şilan Baraj’ı talebi
MTTB: Zulme kayıtsız kalmayacağız mask
MTTB: Zulme kayıtsız kalmayacağız
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL