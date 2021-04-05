KORONA DURDURULAMIYOR!

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 27 Mart-2 Nisan'da 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı, bir önceki haftaya göre tüm illerde arttı.

Kovid-19 vakası 100 binde 50-100 aralığında arttığı iller Kars, Sivas, Ardahan, Bingöl, Kayseri, Manisa, Çankırı, Sakarya, Tokat, Kilis, Kırşehir, İzmir, Ağrı, Kırıkkale, Yozgat, Osmaniye, Trabzon, Zonguldak, Iğdır, Gümüşhane, Afyon, Bayburt, Tunceli, Nevşehir, Balıkesir, Ankara, Çorum, Malatya, Amasya, Konya, Samsun, Düzce, Karabük, Bartın, Niğde olarak sıralandı.

Her 100 bin kişide 100-200 arası Kovid-19 vakası artışının yaşandığı iller Bursa, Bolu, Giresun, Kocaeli, Çanakkale, Kırklareli Bilecik, Erzincan, Eskişehir, Kastamonu, Erzurum, Tekirdağ, Ordu, Edirne, Rize, Yalova, İstanbul, olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarırken, özellikle hayati bir durum olmadığı sürece kalabalık ortamlara ve hastanelere gidilmemesi konusunda ki tavsiyelerini sürdürüyor.

OKULLARDA EĞİTİM NASIL YAPILACAK?

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen esaslar doğrultusunda;

İlimiz genelinde 5 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün, Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime devam edilmesine, Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda ve lise hazırlık 9. 10. ve 11. sınıflarda ikinci bir karara kadar tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına Cumartesi ve Pazar günleri de dâhil olmak üzere devam edilmesine, Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren Özel Eğitim Okul ve sınıfların tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, Liselerdeki sınavların, salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilmesine devam edilmesine, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararların uygulanmaya devam edilmesine, yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine, karar verildi. ( Haber Merkezi)