05 Nis 2021 - 11:16- Siyaset

Rektörler: Muhtıra algısını kınıyoruz

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, muhtıra algısı oluşturan bildiriyi kınadılar. Emekli amirallerin bildirisine yurdun dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor. Yayımlanan bildiriye sert bir tepki de Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'tan geldi. Rektörler, muhtıra algısı oluşturan