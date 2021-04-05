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05 Nis 2021 - 11:16- Siyaset G: 05 Nis 2021 - 11:39

Rektörler: Muhtıra algısını kınıyoruz

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, muhtıra algısı oluşturan bildiriyi kınadılar. Emekli amirallerin bildirisine yurdun dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor. Yayımlanan bildiriye sert bir tepki de Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'tan geldi. Rektörler, muhtıra algısı oluşturan
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İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, konu ile ilgili yaptığı açıklamada,

Ülkemizde geçmişte yapılan askeri darbeler ve muhtıralar, demokrasiyi kesintiye uğratmış ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasını olumsuz etkilemiş, telafisi mümkün olmayan büyük acılara neden olmuştur. Yüz üç emekli amiralin yayınladıkları bildiri, geçmişte yaşanan askeri müdahaleler de dikkate alındığında demokrasimize ve milli iradeye yeni bir yön verme çabasıdır. Bu bildiri düşünce ve ifade özgürlüğünü aşan, seçilmiş siyasi iradeye ayar vermek isteyen ve milli iradeyi sınırlamaya çalışan imalar içermektedir

ifadelerine yer verdi.

KIZILAY:TÜRKİYE HUKUK DEVLETİDİR


Kızılay,

Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Milletin seçtiği siyasi irade hiçbir şekilde vesayet altına alınamaz. Milli iradeyi sınırlayan, yok etmeye çalışan, yok saymaya kalkan her türlü girişim 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi yine milletin azim ve kararlılığı ile yok olmaya mahkumdur. Milli iradeyi sınırlamak isteyen her türlü vesayetin karşısında yer alacağımızı açık bir şekilde ifade etmek isterim. Düşünce ve ifade özgürlüğü ile muhtıra iması bağdaşmaz. Demokrasiyi korumak ve hukuka bağlı kalmak geleceğimizin teminatıdır

şeklinde konuştu. .

KARABULUT'TAN İHANET VURGUSU


Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü (MTÜ) Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da Türkiye’nin bağımsızlığının teminatının millet iradesi olduğuna dikkat çekerek, 103 amiralin bildirisini kınadı. Karabulut,

Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün yalnızca 'Milli İrade' ve onun tecellisi olan demokrasi ile gerçekleşebileceğine inanan üniversitemiz, milletimizin zaferi, millet destanı olarak tarihe geçen 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de yarın da ülkemizin yanındadır. Yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen bir grup güruhun darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması milli iradeyi ve demokrasiyi hafife alan ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi töhmet altında bırakan bir girişim niteliğindedir

dedi.


Karabulut,

İhanetleri unutmayalım, ihanetleri unutturmayalım, çünkü unutulan ihanetler her zaman tekrarlanır. Malatya Turgut Özal Üniversitesi vatanı için çalışan, üreten bilinçli gençler yetiştirmek misyonu ile kurulmuş genç ve dinamik bir üniversite olarak, ülkemizin ve milletimizin birliğine ve dirliğine yönelik her türlü terör, oluşum ve vesayet odaklarının karşısındadır. Bu konuda üniversitemiz üzerine düşen akademik ve bilimsel görevleri milli bir sorumluluk olarak kabul etmektedir. Demokrasiyi hedef alan her türlü ihanetin karşında olduğumuzu ve her zaman milli iradenin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum

diye konuştu.( İHA)

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05 Nis 2021 - 11:16 Malatya- Siyaset

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