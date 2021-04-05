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05 Nis 2021 - 09:17- Asayiş G: 05 Nis 2021 - 09:29

İmdadına ambulans helikopter yetişti!

Malatya’nın Darende ilçesinde devrilen çapa motorunda ağır yaralanan vatandaş, 112 Hava Ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Darende ilçesine bağlı Aşağı Ulupınar Mahallesi Armutlu mevkiinde Halil Ulukaya’nın (41) kullandığı çapa motoru direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralının acilen tam donanımlı bir hastaneye kaldırılması için hava ambulansı istendi.
Kısa sürede ilçede olan 112 hava ambulansı, ilçe stadına indi. Ambulansla buraya getirilen ağır yaralı vatandaş Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma da kazayla ilgili inceleme başlattı.( İHA)

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05 Nis 2021 - 09:17 Malatya/ Darende- Asayiş

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