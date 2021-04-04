04 Nis 2021 - 19:26- Spor

KOCAMAN: KAZANMAMIZ GEREKTİ

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman kazanmaları gereken maçı aldıklarını ifade ederek, “Yeni Malatyaspor’un atabilen tarafını tolere edebilirsek kazanma ihtimalimiz daha yüksekti. Böyle de oldu” dedi.