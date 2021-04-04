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04 Nis 2021 - 19:22- Spor G: 04 Nis 2021 - 20:09

İRFAN HOCANIN İNANCI TAM!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, kalan haftalarda sahalarında final müsabakalarına çıkacaklarını ve bu maçlarda kırılma anlarının lehlerine olacağına inandığını söyledi.
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Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz,

Çok önemli bir müsabakaya çıktı her iki takım. Birinci devre çok kısır geçen bir maçtı. Oyunun başında bizim verdiğimiz geri pasta Samet kardeşimiz, Demba Ba’nın net bir pozisyonunda topu çeldi. Daha sonra rakibimiz öne geçti. Bizde Adem’in pozisyonu vardı. İkinci yarı maçı çevirmek için daha fazla baskı yapmamız gerekiyordu. Bunu da gösterdik. Nitekim baskıdan sonra 1-1’i bulduk. Daha sonra momentum bize geçmişti. Fakat bir penaltı pozisyonu veya daha evvelki pozisyonları akşama görmek gerekiyor. Penaltıda oyundan kopmadık. Samet onu da kurtardıktan sonda biz de coşkumuzla devam ettik. Ancak Ömer Ali müthiş vuruşuyla skoru tayin etti diyebiliriz. Arkasından risk almamız gerekiyordu. Biz 4-4-2’ye geçince 3. golü yedik. Müsabakanın içindeki olanları ders olarak göreceğiz. Perşembe günü Fenerbahçe maçıyla birlikte son 10 müsabakaya çıkacağız. Sahamızda final müsabakalarımız var. Futbolcularım oyunun üzerine çıkarak doğruları yapınca kırılma anları bizde olacaktır diye düşünüyorum

şeklinde konuştu. ( İHA)

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04 Nis 2021 - 19:22 Malatya- Spor

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