ADIM ADIM 1. LİGE!

Geçen sezonun ikinci yarısındaki başarısızlığını bu yılda devam ettiren Yeni Malatyaspor’un galibiyet hasreti 11 maça çıktı. Alt sıralardaki takımlarla yaptığı maçlarda puan alamayan sarı kırmızılılar Başakşehir’e de can suyu oldu. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda kaptan Adem Büyük’le umutlansa da rakibi karşısında skor üretmekte zorlandı. Oynadığı futbol gelecek haftalar için umut vermeyen Malatya ekibinde beceriksizliğinin faturasını teknik direktör değişikliğinde bulan başkan Adil Gevrek ve ekibinin kalan haftalarda nasıl bir önlem alacağı merakla beklenirken haftalar ilerledikçe sarı kırmızılı takımın küme düşeceği konuşulmaya başlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Dakika 1: Demba Ba’nın ceza yayı önünde Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleci Abdulsamed gole izin vermedi.

Dakika 26: Deniz Türüç’ün pasında ceza sahası içi sağa tarafında topu alan Tolga Ciğerci’nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Dakika 28: sağ kanattan Mustafa Eskihellaç’ın ortasında ceza sahası içinde Adem Büyük’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı

Dakika 38: Deniz Türüç’ün pasında Demba Ba topu kontrol etmek isterken Wallace araya girdi. Ondan seken topu alan Giuliano’nun ceza sahası içinde vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı kontrol etti.

Dakika 61: Visca’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde hava topu mücadelesinde Demba Ba’ya Issam Chebake’in müdahalesi sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktası gösterdi.

Dakika 62: VAR’dan pozisyonu izleyen Uğurlu, penaltı öncesinde orta sahada Deniz Türüç’ün Acquah’a yaptığı faulden dolayı penaltıyı iptal etti.

Dakika 71: Karim Hafez’in sol kanattan ortasında arka direkte topu alan Adem Büyük’ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Dakika 76: Visca’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde hava topu mücadelesinde Semih Kaya’nın Leo Duarte’ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

Dakika 79: Penaltıda topun başına geçen Demba Ba’nın vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Dakika 87: Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında defansın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından Ömer Ali Şahiner'in gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Dakika 90+1. dakikada sol kanattan Visca'nın pasında ön direkte Aleksic'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarla ağlara gitti. 3-1

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xxx, Carlos Ponck xx, Leo Duarte xx, Cemali Sertel xx (Aleksic dk. 80 x), Youssouf Ndayishimiye xx, Tolga Ciğerci xx, Edin Visca xx, Deniz Türüç xx (Mahmut Tekdemir dk. 90+2 ?), Giuliano xx (Epureanu dk. 90 +2 ?), Demba Ba xx (Enzo Crivelli dk. 80 x)

YEDEKLER: Ahmet Said Kıvanç, Deniz Dilmen, Mehmet Topal, Junior Fernandes, Berkay Özcan, Uğur Uçar

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu x, Issam Chebake x, Semih Kaya x, Wallace x, Karim Hafez x, Afriyie Acquah x, Ahmed Ildız x (Aly Malle dk. 88 ?), Mustafa Eskihellaç x (Mallan dk. 60 x), Moryke Fofana x, Adem Büyük xx, Benjamin Tetteh x

Yedekler: Eetaç Özbir, Zuqui, Doğukan Emeksiz, Eric Ndizeye, Erkan Kaş, Jospin Nshimirimana, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

GOLLER: Tolga Ciğerci (dk. 26), Ömer Ali Şahiner (dk. 87), Aleksic (dk. 90+1) (Medipol Başakşehir), Adem Büyük (dk. 71) (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Ponck, Leo Duarte (Medipol Başakşehir), Issam Chebake (Yeni Malatyaspor)