Malatya'da bugün vefat edenler!

NEDİM KARABULUT 72
ABDULGAFFAR MAH.GÜRGEN SK.BEYAZ KÖŞK APT.NO:18 YEŞİLYURT/ MALATYA
MEHMET BARDAKÇI 71
İNÖNÜ MAH.AYVA SK.ARİFLER YALI SİT.B-2 BLOK.NO:21 YEŞİLYURT/MALATYA
ZIHNI ALALİ 76
ALİSEYDİ BULUT 69
AKPINAR MH. BARBAROS SK. NO: 39/3 BATTALGAZİ / MALATYA
ZEKİYE GÖZÜTOK 71
KOYUNOĞLU MH. SERTTAŞ SK. NO: 43/6 YEŞİLYURT / MALATYA
VAHAP ELDEĞER 55
HATUNSUYU MAH.KARAOĞLAN KIRACI KÜME EVLERİ.VAHAP ELDEĞER APT.BATTALGAZİ/MALATYA
HEDİYE ÇELİK 49
HACI ABDİ MAH.SUR SK.ÖZ YURT APT.NO:4 BATTALGAZİ / MALATYA
BAHADIR OKÇU 51
ÖZALPER MAH.ALTINEVLER SK.KARDELEN SİT.E-BLOK.NO:1 YEŞİLYURT/MALATYA
DİLEK SOLMAZ 42
TAŞTEPE MAH.ÇOBANYILDIZI SK.NO:5 BATTALGAZİ/MALATYA
ŞAHİN DOĞAN 63
POLATDERE MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA
HÜSEYİN BİRGİN 81
YENİKÖY MH. BATTALGAZİ / MALATYA
KEZİBAN ARI 70
SİNCİK / ADIYAMAN
NECMETTİN GEZER 52
KOTANGÖLÜ MAH.AKÇADAĞ/MALATYA
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.