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03 Nis 2021 - 17:00- Gündem G: 03 Nis 2021 - 17:13

Malatya'da bugün vefat edenler!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bilgilerine göre 3 Nisan'da vefat eden vatandaşların isim ve adres bilgileri şöyle:
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NEDİM KARABULUT                                                       72                                         

ABDULGAFFAR MAH.GÜRGEN SK.BEYAZ KÖŞK APT.NO:18 YEŞİLYURT/ MALATYA                          

MEHMET BARDAKÇI                                                      71                          

İNÖNÜ MAH.AYVA SK.ARİFLER YALI SİT.B-2 BLOK.NO:21 YEŞİLYURT/MALATYA                                              

ZIHNI ALALİ                                                                     76

ALİSEYDİ BULUT                                                            69

AKPINAR MH. BARBAROS SK. NO: 39/3 BATTALGAZİ / MALATYA                            

ZEKİYE GÖZÜTOK                                                          71                          

KOYUNOĞLU MH. SERTTAŞ SK. NO: 43/6 YEŞİLYURT / MALATYA                                                            

VAHAP ELDEĞER                                                             55

HATUNSUYU MAH.KARAOĞLAN KIRACI KÜME EVLERİ.VAHAP ELDEĞER APT.BATTALGAZİ/MALATYA

HEDİYE ÇELİK                                                                   49                                                                         

HACI ABDİ MAH.SUR SK.ÖZ YURT APT.NO:4 BATTALGAZİ / MALATYA                  

BAHADIR OKÇU                                                                51

ÖZALPER MAH.ALTINEVLER SK.KARDELEN SİT.E-BLOK.NO:1 YEŞİLYURT/MALATYA         

DİLEK SOLMAZ                                                                42          

TAŞTEPE MAH.ÇOBANYILDIZI SK.NO:5 BATTALGAZİ/MALATYA

ŞAHİN DOĞAN                                                                 63          

POLATDERE MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA                       

HÜSEYİN BİRGİN                                                             81          

YENİKÖY MH. BATTALGAZİ / MALATYA                                                                                              

KEZİBAN ARI                                                                     70

SİNCİK / ADIYAMAN                                                                    

NECMETTİN GEZER                                                        52

KOTANGÖLÜ MAH.AKÇADAĞ/MALATYA                                                                          

# yeşilyurt, malatya, battalgazi

03 Nis 2021 - 17:00 Malatya- Gündem

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