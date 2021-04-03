03 Nis 2021 - 17:00- Gündem

Malatya'da bugün vefat edenler!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bilgilerine göre 3 Nisan'da vefat eden vatandaşların isim ve adres bilgileri şöyle: