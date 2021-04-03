03 Nis 2021 - 16:04- Sağlık

Malatyalı teste koştu!

Covid-19 salgınında iki dönemde de kırmızı kategoride yer alan Malatya’da, yeni tip korona virüs pandemesi nedeniyle günde 4 bin kişiye Covid-19 testi yapılıyor. Malatya'nın kırmızıya geçmesiyle beraber Malatyalı soluğu testte aldı. Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarını ziyaret ederek, denetleme gerçekleştirdi.