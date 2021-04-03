Malatyalı teste koştu!

Ziyaret ve denetleme sonrasında açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli,
İlimizde filyasyon ekiplerimizin aldığı ve hastanelerimize başvuran vatandaşlarımızdan alınan günde 4 bine yakın PCR numunelerinin çalışıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarını ziyaret ettik
ifadelerini kullandı.
PCR numunelerinin doğru ve zamanında çalışılması için pandeminin başından itibaren yorulmak bilmeden, gece gündüz fedakarca çalışan sağlık görevlilerine teşekkür eden Bentli,
Özellikle Prof. Dr. Barış Otlu ve Prof. Dr. Yusuf Yakupoğulları hocalarımız olmak üzere Turgut Özal Tıp Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarının tüm çalışanlarına ve Eğitim ve Araştırma Hastanemizin Mikrobiyoloji Laboratuvarının hekim, hemşire, teknisyen ve tüm personeline teşekkür ederim
dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.