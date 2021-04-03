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03 Nis 2021 - 16:04- Sağlık G: 03 Nis 2021 - 16:17

Malatyalı teste koştu!

Covid-19 salgınında iki dönemde de kırmızı kategoride yer alan Malatya’da, yeni tip korona virüs pandemesi nedeniyle günde 4 bin kişiye Covid-19 testi yapılıyor. Malatya'nın kırmızıya geçmesiyle beraber Malatyalı soluğu testte aldı. Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarını ziyaret ederek, denetleme gerçekleştirdi.
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Ziyaret ve denetleme sonrasında açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli,

İlimizde filyasyon ekiplerimizin aldığı ve hastanelerimize başvuran vatandaşlarımızdan alınan günde 4 bine yakın PCR numunelerinin çalışıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarını ziyaret ettik

ifadelerini kullandı.


PCR numunelerinin doğru ve zamanında çalışılması için pandeminin başından itibaren yorulmak bilmeden, gece gündüz fedakarca çalışan sağlık görevlilerine teşekkür eden Bentli,

Özellikle Prof. Dr. Barış Otlu ve Prof. Dr. Yusuf Yakupoğulları hocalarımız olmak üzere Turgut Özal Tıp Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarının tüm çalışanlarına ve Eğitim ve Araştırma Hastanemizin Mikrobiyoloji Laboratuvarının hekim, hemşire, teknisyen ve tüm personeline teşekkür ederim

dedi.

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03 Nis 2021 - 16:04 Malatya- Sağlık

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