Çınar, Bakan Selçuk'la görüştü!

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İstanbul'da Sabancı Öğretmenevinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la bir araya gelerek eğitime dair yatırımlar konusunda istişarede bulundu. Başkan Çınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ile Sabancı Öğretmenevinde bir araya geldik. Eğitim ile ilgili yatırım ve taleplerimizi ilettiğimiz Sayın Bakanımıza misafirperverliği ve destekleri için teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi. ( Haber Merkezi)