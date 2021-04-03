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03 Nis 2021 - 15:38- Eğitim G: 03 Nis 2021 - 15:48

Çınar, Bakan Selçuk'la görüştü!

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la bir araya geldi. Çınar, Bakan Selçuk'a misafirperliğinden ve desteklerinden ötürü teşekkürlerini sundu.

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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İstanbul'da Sabancı Öğretmenevinde  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la bir araya gelerek eğitime dair yatırımlar konusunda istişarede bulundu. Başkan Çınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ile Sabancı Öğretmenevinde bir araya geldik. Eğitim ile ilgili yatırım ve taleplerimizi ilettiğimiz Sayın Bakanımıza misafirperverliği ve destekleri için teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi. ( Haber Merkezi)

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03 Nis 2021 - 15:38 Malatya- Eğitim

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