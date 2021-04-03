Karayolu işi yaptırılacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Elazığ Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü, karayolunda yatay işaretleme işi yaptıracak. İlanda, "Bölgemiz bakım ağındaki devlet ve il yollarında trafik güvenliğinin artırılması için malzeme idareden soğuk yol çizgi boyası ile yatay işaretleme yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır." bilgileri yer aldı.

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