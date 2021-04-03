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03 Nis 2021 - 13:51- Ekonomi G: 03 Nis 2021 - 14:32

Yazıhan'da kiralık dükkan!

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bazı dükkanlar kiraya verilecek. Malatya Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Yazıhan ilçesindeki 5 dükkanı ihaleyle kiraya verecek.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Yazıhan'da 5 dükkan ihale usuluyle kiraya verilecek. İlanda, "Mülkiyeti Malatya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait 255 ada 1 parselde bulunan ve yukarıda nitelikleri yazılı  dükkanların 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işi  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37.Maddesi gereğince Kapalı  Teklif Usulü ile ihaleye çıkılacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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03 Nis 2021 - 13:51 Malatya/ Yazihan- Ekonomi

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