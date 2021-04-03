Yazıhan'da kiralık dükkan!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Yazıhan'da 5 dükkan ihale usuluyle kiraya verilecek. İlanda, "Mülkiyeti Malatya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait 255 ada 1 parselde bulunan ve yukarıda nitelikleri yazılı dükkanların 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37.Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkılacaktır." bilgileri yer aldı.

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