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03 Nis 2021 - 13:42- Ekonomi G: 03 Nis 2021 - 13:48

Belediyeden akaryakıt alımı

Hekimhan Belediyesi akaryakıt satın alacak!
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Hekimhan Belediyesi akaryakıt satın alacak. İlanda, "Otomasyon Sistemli Dökme Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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03 Nis 2021 - 13:42 Malatya- Ekonomi

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