Busabah Malatya Busabah Malatya
03 Nis 2021 - 13:35- Spor G: 03 Nis 2021 - 13:39

GEMİCİ GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

Attığı gollerle Yeşilyurt Belediyespor’un başarısında büyük pay sahibi olan Emre Gemici, ligde kaydettiği 20 golle hem gol krallığında hem de 3.Lig’deki 4 grupta zirvede yer alıyor. Gemici son oynanan Manisaspor maçında kaydettiği 2 golle gol sayısını 20’ye yükseltti.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
mask

TFF 3. Lig 1.Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un ileri uç oyuncusu Emre Gemici, grupta gol krallığı yarışında zirvede yer alırken, 3.Lig’de yer alan 4 grupta en golcü oyuncu olarak dikkat çekiyor. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un santraforu Emre Gemici, ligde kaydettiği 20 golle hem gol krallığında, hem de 3.Lig’deki 4 grupta zirvede yer alıyor. Bu sezonunun başında Nevşehir Belediyespor’dan transfer edilen ve sezon sonuna kadar Yeşilyurt Belediyespor ile sözleşmesi bulunan Emre Gemici, attığı gollerle takımının gol yükünü sırtlarken, turuncu yeşilli takımda 10 sırt numaralı formayı giyen 27 yaşındaki oyuncu, Yeşilyurt Belediyespor ile birinci sezonunda başarılı bir performans sergiliyor. Lig’de şuana kadar 23 karşılaşmada bin 964 dakika forma giyen Emre Gemici, kaydettiği 20 golle hem grubunda ve 3.Lig’deki bütün gruplarda zirvede yer alıyor.

Kariyerinde daha önce Çorum Futbol Kulübü, Niğde Anadolu Futbol Kulübü, Pazarspor, Orduspor, Muğlaspor, Kayseri Şekerspor ve Nevşehir Belediyespor takımlarının formalarını giyen Gemici, son olarak ligin 25.haftasında Malatya’da Manisaspor ile oynadıkları ve 4-0 galip geldikleri karşılaşmada 2 gol birden kaydetmişti.

# yeşilyurt belediyespor, Emre Gemici, nevşehir belediyespor, 3.lig, gol krallığı, ile, malatya, son, lig, mücadele, yeşilyurt, futbol

03 Nis 2021 - 13:35 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
4 OYUNCUNUN TESTİ POZİTİF mask
4 OYUNCUNUN TESTİ POZİTİF
YEŞİLYURT KAZANSA DA FARK KAPANMADI mask
YEŞİLYURT KAZANSA DA FARK KAPANMADI
YEŞİLYURT RAKİBİNE GOL YAĞDIRDI mask
YEŞİLYURT RAKİBİNE GOL YAĞDIRDI
M.İDMANYURDU TAKIMIN İSKELETİNİ KORUDU mask
M.İDMANYURDU TAKIMIN İSKELETİNİ KORUDU
YEŞİLYURT MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ mask
YEŞİLYURT MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ
YEŞİLYURT’TA HEDEF 3 PUAN mask
YEŞİLYURT’TA HEDEF 3 PUAN
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Kayısıda korkulan oldu! Hasarın boyutu net değil mask
Kayısıda korkulan oldu! Hasarın boyutu net değil
Sulama birliklerine sert tepki! mask
Sulama birliklerine sert tepki!
Genç baba, intihar etti! mask
Genç baba, intihar etti!
YEŞİLYURT MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ mask
YEŞİLYURT MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ
MALATYA’YA UĞRAYIP İSTANBUL’A GEÇECEKLER mask
MALATYA’YA UĞRAYIP İSTANBUL’A GEÇECEKLER
YEŞİLYURT KAZANSA DA FARK KAPANMADI mask
YEŞİLYURT KAZANSA DA FARK KAPANMADI

GALERİ

Gürkan: Mutlaka okuyun! mask
Gürkan: Mutlaka okuyun!
Malatya'da intihar girişimi! mask
Malatya'da intihar girişimi!
Muhtarlardan Şilan Baraj’ı talebi mask
Muhtarlardan Şilan Baraj’ı talebi
MTTB: Zulme kayıtsız kalmayacağız mask
MTTB: Zulme kayıtsız kalmayacağız
Ayak bilardosuna yoğun ilgi! mask
Ayak bilardosuna yoğun ilgi!
Evde buzağı bakıyor! mask
Evde buzağı bakıyor!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL