GEMİCİ GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

TFF 3. Lig 1.Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un ileri uç oyuncusu Emre Gemici, grupta gol krallığı yarışında zirvede yer alırken, 3.Lig’de yer alan 4 grupta en golcü oyuncu olarak dikkat çekiyor. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un santraforu Emre Gemici, ligde kaydettiği 20 golle hem gol krallığında, hem de 3.Lig’deki 4 grupta zirvede yer alıyor. Bu sezonunun başında Nevşehir Belediyespor’dan transfer edilen ve sezon sonuna kadar Yeşilyurt Belediyespor ile sözleşmesi bulunan Emre Gemici, attığı gollerle takımının gol yükünü sırtlarken, turuncu yeşilli takımda 10 sırt numaralı formayı giyen 27 yaşındaki oyuncu, Yeşilyurt Belediyespor ile birinci sezonunda başarılı bir performans sergiliyor. Lig’de şuana kadar 23 karşılaşmada bin 964 dakika forma giyen Emre Gemici, kaydettiği 20 golle hem grubunda ve 3.Lig’deki bütün gruplarda zirvede yer alıyor.

Kariyerinde daha önce Çorum Futbol Kulübü, Niğde Anadolu Futbol Kulübü, Pazarspor, Orduspor, Muğlaspor, Kayseri Şekerspor ve Nevşehir Belediyespor takımlarının formalarını giyen Gemici, son olarak ligin 25.haftasında Malatya’da Manisaspor ile oynadıkları ve 4-0 galip geldikleri karşılaşmada 2 gol birden kaydetmişti.