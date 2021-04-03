03 Nis 2021 - 13:21- Yaşam

TALEP, VASIFSIZ MERALARI AĞAÇLANDIRMAK

Vasıfsız, bozuk mera alanlarının ormanlaştırılmasıyla ilgili konuşan ve bir yere bir fidan dikmek, bir kazma vurmak için önce mülkiyet sorununun çözülmesi gerektiğini dile getiren Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, “Bizim burada talebimiz, 1., 2., 3. sınıf meralar değil, hayvanların gidip otlayamayacağı alanların bize verilmesi. Biz oraları ağaçlandırabiliriz” dedi.