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03 Nis 2021 - 13:21- Yaşam G: 03 Nis 2021 - 13:32

TALEP, VASIFSIZ MERALARI AĞAÇLANDIRMAK

Vasıfsız, bozuk mera alanlarının ormanlaştırılmasıyla ilgili konuşan ve bir yere bir fidan dikmek, bir kazma vurmak için önce mülkiyet sorununun çözülmesi gerektiğini dile getiren Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, “Bizim burada talebimiz,  1., 2., 3. sınıf meralar değil, hayvanların gidip otlayamayacağı alanların bize verilmesi. Biz oraları ağaçlandırabiliriz” dedi.
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Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, mera vasfını yitirmiş arazilerin kullanılması ve ORKÖY kredileri ile ilgili değerlendirme yaptı. Bu anlamda çalışmalar yapıldığını kaydeden Çetiner, önemli açıklamalarda bulundu.

Meraların ağaçlandırılması konusunda, Vali yardımcısı başkanlığında, Tarım İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Kadastro, Defterdarlık, Milli Emlak Müdürlüğü’nün katılımıyla heyet oluşturulduğunu ifade eden Çitener, bu Komisyon vasıtasıyla bozuk ve vasıfsız mera alanlarının mera vasfını kaldırıp Hazine’den Ormana ağaçlandırma yapmak üzere alınması gerektiğini söyledi.

“ORMANIN KAPISI YOK, KİLİTLEYEMEZSİNİZ”

“Bizim şu an 2021 yılı çalışma takvimiz bulunuyor” diyen Çetiner, şunları kaydetti:

Bu konuda arkadaşlarımız zaman zaman fezlekelik bile olabiliyorlar. Bu nedenle bir yere bir fidan dikmek, bir kazma vurmak için önce mülkiyet sorununun çözülmesi gerekiyor. Mülkiyet sorununu çözmeden bir yerde ağaçlandırma yapamazlar. Bizim burada talebimiz,  1., 2., 3. sınıf meralar değil, hayvanların gidip otlayamayacağı alanları bize verilmesi. Biz oraları ağaçlandırabiliriz. Biz İşletme olarak doğrudan her yer yeri ağaçlandıramayız. Burada vatandaşın rızası da önemli. Orada oturan insanlara rağmen her tarafı ağaçlandırırsak onların hayvanları için otlak alanlarını daraltmış oluyoruz. Genelde bu tür tepkiler ile karşı karşıya kalıyoruz. Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün şöyle bir politikası vardır. Bu da orman köylüsü ile resmi değil hısım olmak. Dolayısıyla bizim işimiz orman köylüsü ile olur. Orman köylüsü ile iyi geçirmek zorundayız. Onların istemediği bir konuyu zorla dikte edemezsiniz. Çünkü ormanın kapısı yok, kilitleyemezsiniz. Arkanızı dönüp gittiğiniz zaman, bunlar rahatlıkla yaptığınız o kadar masrafı bir anda heba edebilirler. Hayvan sokabilirler, otlatabilirler. Dolaysıyla sizin o yaptığınız çalışmaların hepsi heba olur gider. Dolayısıyla bizim için köylünün rızası da önemlidir. İstiyoruz ki köylü işin içerisinde olsun.

“FAİZ OLAYI DA KALKTI”

Orman köylüsüne ORKÖY kredisi verdiklerini dile getiren Çetiner,

Tabii biz bu tür yerleri yaparken orman köylüsünün özellikle kırsalda yaşayan insanların göçünü engellemek için Bakanlık ve Tarım Orman Genel Müdürlüğünün bir politikası çerçevesinde Orman köylülerine ORKÖY kredisi vermekteyiz. Eskiden bu krediler düşük faizliydi ama bizim insanlarımız muhafazakâr insanlar. Faizin F'sini duyunca uzak duruyorlar. Allah'a hamdolsun bu faiz olayı da kalktı. İnsanlar rahatlıkla ORKÖY kredilerden faydalanıyorlar. Vatandaş bizden mantolama istiyorsa evinin betonarme yapı olması şart. Taş duvar olursa, kerpiç olursa olmuyor. Uygunsa bunların mantolama işini yapıyoruz. Güneş enerjisi talebinde bulunuyorsa güneş enerjisi yapıyoruz. Süt sığırcılığı talep ediyorsa, her eve 2 inek veriyoruz. Bunlarında şartları ve kriterleri var. Daha çok asgari bir geçim sıkıntısı olan insanların elinden tutuyoruz. Böylelikle onlar verdiğimiz kredilerle hem iaşesini karşılasın hem de köyde kalabilsinler. Bu vesile ile de köyden göçü engellemek istiyoruz. Yine bu vesile ile süt koyunculuğu, süt inekçiliğinin yanında, fenni arıcılık desteğimizle var. Bunların hepsi faizsiz.  Hatta süt sığırcılığında ilk 2 yıl herhangi bir taksit ödemesi yok. Ondan sonra 5 yıl toplamda 7 yıl 5 eşit taksitte taksitlerini ödemiş oluyorlar. Vermiş olduğumuz hayvanların sigortasında TARSİM’e yaptırıyoruz. Bunu da o para içerisinden ödüyorlar. Ceplerinden para ödemiyorlar

ifadelerine yer verdi.

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03 Nis 2021 - 13:21 Malatya- Yaşam

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