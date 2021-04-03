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03 Nis 2021 - 12:38- Ekonomi G: 03 Nis 2021 - 12:51

 Başkan not almakla yetindi!

Malatya Sebze-Meyve Komisyoncu ve Tüccarları Derneği Başkanı Celal Akbay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Sebze ve Meyve Hali esnafını da tek tek gezerek sektörün sorunlarını dinledi.

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Esnafın sorunlarına kulak veren Başkan, sorunları not almakla yetinirken çözüm için çaba sarf edeceğini kaydetti.

Hal komisyoncularını önemsediklerini vurgulayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Sadıkoğlu da şu şekilde konuştu;

Hal emekçilerinin şehrimize ciddi katkısı var. Hal komisyoncularımızı önemsiyoruz, önemsememiz gerektiğini de düşünüyoruz. Bugün insanların evine sebze meyve giriyorsa, burada yıllardan bu yana emek veren arkadaşlarımız var. Tarladan ürünü bulan, ürünün Malatya’ya gelişinde lojistiğini emeğini çeken komisyoncularımızın gayreti var. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde kar etme düşüncesini bir kenara bırakarak vatandaşa sağlıklı sebze meyve sunma gayretinde olan hal esnafımızın da bir takım sıkıntıları var. Bu sıkıntıları dinledik, taleplerini not aldık. Yerel sıkıntıları ilimiz çerçevesinde, genel sıkıntıları da çatı kuruluşumuz olan TOBB nezdince çözme gayreti içerisinde olacağız. Çok yakın zamanda Malatya Sebze-Meyve Komisyoncu ve Tüccarları Derneği’nin de kongresi oldu. Yeniden başkanlığa seçilen Celal Akbay kardeşimize de yeni dönemde başarılar diliyoruz.

“BAŞKANIMIZA SUNACAĞIZ”

Sebze ve meyve komisyoncularının sorunlarını ve taleplerini dosya haline getireceklerini ifade eden Malatya TSO Meclis Üyesi Sıddık Özdemir,

Hal binamızın ve komisyoncularımızın yaşadığı sorunları rapor halinde hazırlayarak sayın başkanımıza sunacağız. Başkanımızın da bu konuda elini taşın altına koyacağından eminiz. Bizleri ziyarete geldiği içinde tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum

dedi.

“BİZLERE KATKI SUNACAĞINI BİLİYORUZ”

Başkan Sadıkoğlu’na hal esnafına yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür eden Malatya Sebze-Meyve Komisyoncu ve Tüccarları Derneği Başkanı Celal Akbay,

Sayın başkanımızın halimize yapmış olduğu ziyaret için kendilerine teşekkür ediyorum. Sabahın erken saatlerinde esnaf arkadaşlarımızın ziyaretine gelip, zaman ayıran ve sıkıntıları dinleyen başkanımızın sıkıntılarımızın çözümü noktasında bizlere katkı sunacağını biliyoruz. Her zaman desteğini yanımızda hissediyoruz başkanımızın

diye konuştu. (Bülten)

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03 Nis 2021 - 12:38 Malatya- Ekonomi

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