Lig’de, sezonun ikinci yarısında oynadığı 9 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Yeni Malatyaspor, 29 haftalık süreçte 7 galibiyet, 11 beraberlik, 11’de mağlubiyet yaşadı. Ligde toplamda 10 haftadır galip gelemeyen sarı kırmızılı takım, şuana kadar topladığı 32. puanın 20’sini sahasında, 12’sini ise deplasman maçlarında elde etti. Doğu Anadolu ekibi, son 6 iç saha maçında ise hanesine sadece 2 puan yazdırabildi. Bu sezon sahasında son galibiyetini 19.haftada Çaykur Rizespor’a karşı 4-1’lik skorla alan Yeni Malatyaspor, sonrasında oynadığı 6 iç saha maçında 4 mağlubiyet, 2’de beraberlik yaşadı. Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında yaşadığı sıkıntının aynısını 2020-2021 sezonunda da yaşıyor. Geride kalan sezonunu ikinci yarısında 12 hafta galibiyet yüzü göremeyen sarı kırmızılılar, bu sezonda ise 9 maçtır hanesine 3 puan yazdıramadı.
03 Nis 2021 - 12:17- Spor Güncelleme: 03 Nis 2021 - 12:21
YENİ MALATYA SERİYİ BİTİRME PEŞİNDE
Süper Lig’in ilk yarısında 27 puan toplayan sarı kırmızılılar, ikinci yarıda oynadığı 9 karşılaşmada, toplamda ise 10 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Geçen sezonun ikinci yarısında olduğu gibi bu sezonda bir gerileyiş içerisine giren sarı kırmızılılar, kötü gidişatı Başakşehir maçıyla birlikte durdurmak istiyor.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.