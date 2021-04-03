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03 Nis 2021 - 12:17- Spor G: 03 Nis 2021 - 12:21

YENİ MALATYA SERİYİ BİTİRME PEŞİNDE

Süper Lig’in ilk yarısında 27 puan toplayan sarı kırmızılılar, ikinci yarıda oynadığı 9 karşılaşmada, toplamda ise 10 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Geçen sezonun ikinci yarısında olduğu gibi bu sezonda bir gerileyiş içerisine giren sarı kırmızılılar, kötü gidişatı Başakşehir maçıyla birlikte durdurmak istiyor.

Şükran Malkoç
Şükran Malkoç Tüm Haberleri
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Lig’de, sezonun ikinci yarısında oynadığı 9 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Yeni Malatyaspor, 29 haftalık süreçte 7 galibiyet, 11 beraberlik, 11’de mağlubiyet yaşadı. Ligde toplamda 10 haftadır galip gelemeyen sarı kırmızılı takım, şuana kadar topladığı 32. puanın 20’sini sahasında, 12’sini ise deplasman maçlarında elde etti. Doğu Anadolu ekibi, son 6 iç saha maçında ise hanesine sadece 2 puan yazdırabildi. Bu sezon sahasında son galibiyetini 19.haftada Çaykur Rizespor’a karşı 4-1’lik skorla alan Yeni Malatyaspor, sonrasında oynadığı 6 iç saha maçında 4 mağlubiyet, 2’de beraberlik yaşadı. Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında yaşadığı sıkıntının aynısını 2020-2021 sezonunda da yaşıyor. Geride kalan sezonunu ikinci yarısında 12 hafta galibiyet yüzü göremeyen sarı kırmızılılar, bu sezonda ise 9 maçtır hanesine 3 puan yazdıramadı. 

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# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
YMS’NİN BAŞAKŞEHİR KARNESİ ZAYIF mask
YMS’NİN BAŞAKŞEHİR KARNESİ ZAYIF

03 Nis 2021 - 12:17 Malatya- Spor

Muhabir Şükran Malkoç

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