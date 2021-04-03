YENİ MALATYA SERİYİ BİTİRME PEŞİNDE

Lig’de, sezonun ikinci yarısında oynadığı 9 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Yeni Malatyaspor, 29 haftalık süreçte 7 galibiyet, 11 beraberlik, 11’de mağlubiyet yaşadı. Ligde toplamda 10 haftadır galip gelemeyen sarı kırmızılı takım, şuana kadar topladığı 32. puanın 20’sini sahasında, 12’sini ise deplasman maçlarında elde etti. Doğu Anadolu ekibi, son 6 iç saha maçında ise hanesine sadece 2 puan yazdırabildi. Bu sezon sahasında son galibiyetini 19.haftada Çaykur Rizespor’a karşı 4-1’lik skorla alan Yeni Malatyaspor, sonrasında oynadığı 6 iç saha maçında 4 mağlubiyet, 2’de beraberlik yaşadı. Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında yaşadığı sıkıntının aynısını 2020-2021 sezonunda da yaşıyor. Geride kalan sezonunu ikinci yarısında 12 hafta galibiyet yüzü göremeyen sarı kırmızılılar, bu sezonda ise 9 maçtır hanesine 3 puan yazdıramadı.