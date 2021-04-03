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03 Nis 2021 - 11:46- Yaşam G: 03 Nis 2021 - 11:52

Camdan sera sefası!

Battalgazi’nin marka değerini yükselten ve bunun yanı sıra ilçenin görselliğine de ayrı bir önem veren Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla harekete geçen ekipler, özel sera alanında oluşturulan kapalı cam serada yetiştirilen rengarenk çiçekler ve bitkilerle, ilçeyi adeta çiçek bahçesine dönüştürecek.
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Battalgazi’yi güzelleştirmek için kendi süs bitkisi ihtiyacını kendisi üreten Battalgazi Belediyesi, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesindeki 15 dekarlık alan üzerinde oluşturduğu özel sera alanında Taflan, Ligustrum, Lavanta, Biberiye, Lale ve Hanımeli gibi birçok bitkilerin yanı sıra, yetiştirilen rengarenk çiçekler ve bitkilerle ilçeyi çiçek bahçesine dönüştürecek. Özel tasarlanmış cam sera alanında yetiştirilen çiçek ve bitkilerin bakımı, üretim mühendisleri tarafından özel olarak gerçekleştiriliyor. Serada kontrollü iklim şartları oluşturularak yetiştirilen çiçek ve bitkilerin sulanmasında ise damlama usulü kullanılıyor. Sıcaklık derecesinin çok iyi ayarlandığı cam sera alanında yetiştirilen süs çiçekleri ve bitkileri, sonrasında ise dikim için seradaki toprağıyla birlikte poşetlenme işlemine tabi tutuluyor. Her türlü hava şartlarına dayanıklı bitkilerin yetiştirileceği alanda dikime hazır hale getirilen çiçekler, ekipler tarafından daha önce belirlenen noktalara özenle dikimleri gerçekleştiriliyor.

BATTALGAZİ ARTIK DAHA ESTETİK


Çalışmalar hakkında kısa bir açıklama gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

Battalgazi’mizin tüm güzelliklerini daha fazla ön plana çıkartmak adına, ilçemizin dört bir tarafında yeşillendirme çalışmalarımız sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak bünyemizde üretimini gerçekleştirdiğimiz süs çiçeklerini ve bitkilerini, bugüne kadar ilçemizin birçok alanında dikimini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın yoğun kullandığı alanlara daha estetik bir görünüm kazandırabilmek için ekiplerimiz titiz çalışmalar yürütüyor. Estetik dokunuşlar ve çeşitli süs bitkileriyle yapmış olduğumuz düzenlemeler ve peyzaj çalışmalarımız neticesinde Battalgazi’mizi yepyeni ve güzel bir görünüme kavuşturuyoruz. Her mevsimde ilçemizin güzelliğine güzellik katıyoruz. Ekiplerimizin çalışmalarında başarılar diliyorum. Emeklerine sağlık

dedi.

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03 Nis 2021 - 11:46 Malatya/ Battalgazi- Yaşam

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