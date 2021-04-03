Erbaş: Onun Yokluğunu Çok Çektik

İnönü Üniversitesinde bulunan Eski Cami’nin ihtiyacı karşılamamasından dolayı 3 yıl önce İnönü Üniversitesi kampüsünde yapımına başlanan İlahiyat Cami ve kütüphanesi tamamlanarak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımı ile Cuma namazı ile ibadete açıldı. Törene Malatya Vali Vekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Hakan Kâhtalı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile çok sayıda davetli, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

“ÜNİVERSİTELERİMİZDE CAMİLERİMİZ YÜKSELİYOR”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cami ve üniversitenin bir birine yakıştığını ifade ederek,

Sözlerime bir dua ile başlamak istiyorum. Ruhumun senden ilahi şudur ancak temeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde inlemeli. İstiklal marşına öyle bir güzel dua koymuş ki Mehmet Akif Ersoy, bu yıl Mehmet Akif Ersoy yılı onu rahmetle analım. İnşallah ebediyen minarelerimizde ezan okunur, susmaz. Bayrağımız ebediyen bu topraklardan inmez. Cami ve camia kelimesinin yakınlığına dikkat çekmek istiyorum. Cami ibadet edilen yer, aynı zamanda yüce rabbimizin Esma-ül Hüsnasından birisi. O merhametiyle nasıl bütün varlıkları kuşatıyorsa, camide sıcaklığıyla bütün müminleri içinde kucaklıyor adeta. Sınıf, renk ayrımı yapmadan, zengin fakir demeden bütün statü ve sınıfları sıfırlayan bir özelliği var caminin. Öyle zannediyorum ki, Malatya'daki üniversitemizde, Türkiye'nin 81 ilinden öğrenci vardır. Farklı etnik kökenden hatta yurt dışından olduğunu biliyorum. Yurt dışından gelen 200 bin civarında misafir öğrencimiz var. Ne güzel elhamdülillah. İşte hepsini burada camide, cami onları kuşatacak. Cami, El Cami arasındaki birlik beraberliği anlatmak. Şimdi de cami ve camia arasındaki yakınlığı anlatmak. Camia üniversitenin Arapça karşılığıdır. Üniversite ve cami isim olaraktan, fiziksel olarak da yakışıyor. Üniversitelerimizin içerisinde camilerimizi gördüğümüz zaman içimizi şöyle bir sıcaklık yüreğimize iniyor Elhamdülillah. Onun yokluğunu çok çektik. Bu memlekette, 40 yıl camisiz üniversiteler oldu. Şimdi Elhamdülillah biz geçmişin sıkıntılarını konuşmak bize bir fayda vermez. Bugüne, geleceğe, istiklale bakalım. Bugün Elhamdülillah bütün üniversitelerimizde camilerimiz yükseliyor. Çoğu tamamlandı, 30 civarında üniversitede tamamlanmak üzere camilerimiz var. Göreve geldikten sonra bu camimizin temelini attık, bundan sonra Tunceli Munzur Üniversitesi'nin içerinde çok güzel bir cami Elhamdülillah oda bitmek üzere. Edirne Üniversitesi'nin, Bandırma Üniversitesi'nin Yalova Üniversitesi'nin temeli attık yükseliyor. Yani bu şekilde cami ve camia arasındaki yakınlık ortaya çıkmış oluyor

sözlerini kaydetti.