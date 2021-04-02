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02 Nis 2021 - 19:05- Asayiş G: 02 Nis 2021 - 19:08

Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil karşı yönden gelen hafif ticari araç ile çarpıştı. Meydana gelen kaza da her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.(İHA)
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Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil karşı yönden gelen hafif ticari araç ile çarpıştı. Meydana gelen kaza da her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.( İHA)

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02 Nis 2021 - 19:05 Mardin- Asayiş

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