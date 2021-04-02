Malatya’da 11 kişi vefat etti

Vefat edenlerin isim ve taziye adresi:
“84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kıymet Bozkurt’un taziye adresi: Kuluşağı Mahallesi, Battalgazi.
93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hafi Onur’un taziye adresi: Kernek Mahallesi, Yeşim Sokak, Osmanlı Apartmanı, No: 6, Battalgazi.
72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Naciye Kıtlık’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Kentim Caddesi, No: 45, Battalgazi.
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Udum’un taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yunus Sokak, No: 32/2, Yeşilyurt.
56 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ümmügülsüm Dumanlıdağ’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Buhara Caddesi, No: 238/6, Yeşilyurt.
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Feti Çiçek’in taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No: 7/1, Battalgazi.
58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Akgün’ün taziye adresi: Bereketli Mahallesi, Bereketli Küme Evleri, No: 92, No: 92, Yazıhan.
63 yaşında vefat eden ve Gövük Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Elif Beyaz’ın taziye adresi: Gövük Mahallesi, Yazıhan.
87 yaşında vefat eden ve Kemerköprü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hafey Çamurlu’nun taziye adresi: Kemerköprü Mahallesi, Battalgazi.
88 yaşında vefat eden ve Barguzu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hanım Onaran’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Sofra Sokak, No: 3/1, Battalgazi.
82 yaşında vefat eden ve Bahri Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Bağ’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Battalgazi.” ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.