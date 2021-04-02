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02 Nis 2021 - 19:03- Gündem G: 02 Nis 2021 - 19:05

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da dün 11 kişi vefat etti.
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Vefat edenlerin isim ve taziye adresi:

“84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kıymet Bozkurt’un taziye adresi: Kuluşağı Mahallesi, Battalgazi.

93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hafi Onur’un taziye adresi: Kernek Mahallesi, Yeşim Sokak, Osmanlı Apartmanı, No: 6, Battalgazi.

72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Naciye Kıtlık’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Kentim Caddesi, No: 45, Battalgazi.

78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Udum’un taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yunus Sokak, No: 32/2, Yeşilyurt.

56 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ümmügülsüm Dumanlıdağ’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Buhara Caddesi, No: 238/6, Yeşilyurt.

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Feti Çiçek’in taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No: 7/1, Battalgazi.

58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Akgün’ün taziye adresi: Bereketli Mahallesi, Bereketli Küme Evleri, No: 92, No: 92, Yazıhan.

63 yaşında vefat eden ve Gövük Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Elif Beyaz’ın taziye adresi: Gövük Mahallesi, Yazıhan.

87 yaşında vefat eden ve Kemerköprü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hafey Çamurlu’nun taziye adresi: Kemerköprü Mahallesi, Battalgazi.

88 yaşında vefat eden ve Barguzu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hanım Onaran’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Sofra Sokak, No: 3/1, Battalgazi.

82 yaşında vefat eden ve Bahri Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Bağ’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Battalgazi.” ( Haber Merkezi)

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02 Nis 2021 - 19:03 Malatya- Gündem

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