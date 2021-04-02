Mali Yönetim Danışmanı Alınacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi kapsamında, İŞKUR Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görev almak üzere Mali Yönetim Danışmanlığı hizmeti alımı yapılacaktır." bilgileri yer aldı.

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