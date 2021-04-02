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02 Nis 2021 - 18:19- Gündem G: 02 Nis 2021 - 18:28

Online bağırsak satışı!

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü kendisine bağlı olan bazı illerde online olarak küçükbaş hayvan derisi ve bağırsak satışı yapacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda  Et ve Süt Kurumu "Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas, Van ve Yozgat Kombinalarımızca 2021 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri ve bağırsaklar online satış usulü ile satılacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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02 Nis 2021 - 18:19 Malatya- Gündem

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