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02 Nis 2021 - 16:40- Yaşam G: 02 Nis 2021 - 17:07

Eksiklik değil, farklılık!

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle özel çocuklar ziyaret edilerek hediyeler verildi. 'Otizm eksiklik değil, farlılıktır' sloganıyla farkındalık yaratılmaya çalışılıyor.
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki Otizmli çocuklar ziyaret edildi. "Otizm eksiklik değil, farklılıktır” diyerek 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebeti ile İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından özel olan çocuklar ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi. ( İHA)

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02 Nis 2021 - 16:40 Malatya- Yaşam

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