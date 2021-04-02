Eksiklik değil, farklılık!

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki Otizmli çocuklar ziyaret edildi. "Otizm eksiklik değil, farklılıktır” diyerek 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebeti ile İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından özel olan çocuklar ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi. ( İHA)