Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki Otizmli çocuklar ziyaret edildi. "Otizm eksiklik değil, farklılıktır” diyerek 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebeti ile İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından özel olan çocuklar ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi. ( İHA)
02 Nis 2021 - 16:40- Yaşam Güncelleme: 02 Nis 2021 - 17:07
Eksiklik değil, farklılık!
Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle özel çocuklar ziyaret edilerek hediyeler verildi. 'Otizm eksiklik değil, farlılıktır' sloganıyla farkındalık yaratılmaya çalışılıyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.