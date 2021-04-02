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02 Nis 2021 - 15:55- Gündem G: 02 Nis 2021 - 16:06

Arapgir'de karantina!

Malatya'da vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Arapgir ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı.
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Malatya Valiliği yaptığı basın açıklamada ikinci bir emre kadar Arapgir ilçesi Yukarıbanlı Mahallesi'nin karantinaya alındığını duyurdu. Valiliğin açıklamasında,

Arapgir İlçesi Yukarıyabanlı Mahallesinde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 02 Nisan 2021 tarihi saat:15.00'dan itibaren ikinci bir karara kadar 10 (on) gün süre ile karantina kararı alınmıştır

ifadeleri yer aldı. ( Haber Merkezi)

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02 Nis 2021 - 15:55 Malatya/ Arapkir (Arapgir)- Gündem

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