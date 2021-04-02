Arapgir'de karantina!

Malatya Valiliği yaptığı basın açıklamada ikinci bir emre kadar Arapgir ilçesi Yukarıbanlı Mahallesi'nin karantinaya alındığını duyurdu. Valiliğin açıklamasında,
Arapgir İlçesi Yukarıyabanlı Mahallesinde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 02 Nisan 2021 tarihi saat:15.00'dan itibaren ikinci bir karara kadar 10 (on) gün süre ile karantina kararı alınmıştır
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.