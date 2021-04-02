Arapgir'de karantina!

Malatya Valiliği yaptığı basın açıklamada ikinci bir emre kadar Arapgir ilçesi Yukarıbanlı Mahallesi'nin karantinaya alındığını duyurdu. Valiliğin açıklamasında,

Arapgir İlçesi Yukarıyabanlı Mahallesinde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 02 Nisan 2021 tarihi saat:15.00'dan itibaren ikinci bir karara kadar 10 (on) gün süre ile karantina kararı alınmıştır

ifadeleri yer aldı. ( Haber Merkezi)