Fendoğlu, konut talebini TBMM’de anlattı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu TBMM Genel Kurulunda söz alarak, Hisartepe, Tanışık, Hacıyusuflar, Beydağı, Üzümlü, Hacı Halil Oğlu Çiftliği, Yenice, Fırıncı, Kapıkaya, Çolaklı, Topluca, Gülümuşağı, Kuluşağı ve Şişman mahalle muhtarlarının konut taleplerini dile getirdi.
Milletvekili Fendoğlu,
Biz muhtarlar olarak çok zor durumdayız, tek katlı konutlar küçük geldiğinden dolayı köylümüze kabul ettiremiyoruz; muhtarlarımız Pütürge, Doğanyol ve Battalgazi Düzyol Mahallesi'nde olduğu gibi konutların iki katlı yapılmasını talep etmektedir
diyerek şunları kaydetti:
“VATANDAŞLARIMIZ MAĞDUR OLMAKTA”
24 Ocak Elâzığ-Sivrice'de meydana gelen depremde Battalgazi ilçemiz de yoğun bir şekilde etkilenmiştir. Depremde oluşan ağır hasar sonrasında yıkılan ve oturulamayacak durumda bulunan konutların yerine devletimiz tarafından yeni konutların yapımına başlanmış ve yapımları devam etmektedir. Fakat köylümüz yapılmakta olan tek katlı konutların ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini, bu nedenle yapılacak olan tek katlı konutları istemediklerini bildirmişlerdir. Köy yerinde kiralık ev olmadığından vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. Devletimizin yanlarında olduğunu bilen Hisartepe, Tanışık, Hacıyusuflar, Beydağı, Üzümlü, Hacı Halil Oğlu Çiftliği, Yenice, Fırıncı, Kapıkaya, Çolaklı, Topluca, Gülümuşağı, Kuluşağı ve Şişman Mahalle muhtarlarımız, biz muhtarlar olarak çok zor durumdayız, tek katlı konutlar küçük geldiğinden dolayı köylümüze kabul ettiremiyoruz; muhtarlarımız Pütürge, Doğanyol ve Battalgazi Düzyol Mahallesi'nde olduğu gibi konutların iki katlı yapılmasını talep etmektedir.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.