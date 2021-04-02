02 Nis 2021 - 12:30- Gündem

Fendoğlu, konut talebini TBMM’de anlattı

MHP MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda söz alarak, depremzedelerin tek katlı konut sorunlarını aktardı. Fendoğlu, “Köylümüz yapılmakta olan tek katlı konutların ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini, bu nedenle yapılacak olan tek katlı konutları istemediklerini bildirmişlerdir. Konutların iki katlı yapılmasını talep etmektedir” dedi.