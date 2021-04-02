SAĞNAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,
Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı; yağışların Adıyaman, Malatya ve Elazığ'da sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Bingöl ve Tunceli’de yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
bilgileri yer aldı.
Yüksek ve dik yamaçlarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karsı uyarı yapan Tahmin ve Uyarı Merkezi,
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgârların güneyli yönlerden hafif yer yer orta şiddette eseceği tahmin ediliyor. Bingöl ve Tunceli illerimizin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
açıklamalarında bulundu. ( Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.