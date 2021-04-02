02 Nis 2021 - 11:13- Gündem

SAĞNAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sağanak yağış uyarısı yaptı.