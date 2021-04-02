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02 Nis 2021 - 11:13- Gündem G: 02 Nis 2021 - 11:18

SAĞNAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sağanak yağış uyarısı yaptı.
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Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı; yağışların Adıyaman, Malatya ve Elazığ'da sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Bingöl ve Tunceli’de yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

bilgileri yer aldı.

Yüksek ve dik yamaçlarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karsı uyarı yapan Tahmin ve Uyarı Merkezi,

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgârların güneyli yönlerden hafif yer yer orta şiddette eseceği tahmin ediliyor. Bingöl ve Tunceli illerimizin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

açıklamalarında bulundu. ( Haber Merkezi)

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02 Nis 2021 - 11:13 Malatya- Gündem

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