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02 Nis 2021 - 12:00- Spor G: 02 Nis 2021 - 12:02

4 OYUNCUNUN TESTİ POZİTİF

Süper Lig’in 32.haftasında Başakşehir’e konuk olacak olan Yeni Malatyaspor’da teknik heyet ve futbolculara yapılan koronavirüsü testi uygulaması sonucu 4 futbolcunun virüse yakalandıkları tespit edildi.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Başakşehir maçı hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdüren Yeni Malatyaspor’da koronavirüs testi pozitif çıkan 4 futbolcu takım içerisinde tedirginlik yarattı. İsmi açıklanmayan futbolcuların takip ve tedavi sürecinin başlatıldığı öğrenilirken bu oyuncuların evlerinde karantinaya alındıkları belirtildi. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yazılı olarak paylaştığı duyuruda,

Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza bugün Nurettin Soykan Tesislerimizde Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, 4 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur

ifadelerine yer verildi.

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02 Nis 2021 - 12:00 Malatya- Spor

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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