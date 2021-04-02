4 OYUNCUNUN TESTİ POZİTİF

Başakşehir maçı hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdüren Yeni Malatyaspor’da koronavirüs testi pozitif çıkan 4 futbolcu takım içerisinde tedirginlik yarattı. İsmi açıklanmayan futbolcuların takip ve tedavi sürecinin başlatıldığı öğrenilirken bu oyuncuların evlerinde karantinaya alındıkları belirtildi. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yazılı olarak paylaştığı duyuruda,
Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza bugün Nurettin Soykan Tesislerimizde Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, 4 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.