02 Nis 2021 - 12:00- Spor

4 OYUNCUNUN TESTİ POZİTİF

Süper Lig’in 32.haftasında Başakşehir’e konuk olacak olan Yeni Malatyaspor’da teknik heyet ve futbolculara yapılan koronavirüsü testi uygulaması sonucu 4 futbolcunun virüse yakalandıkları tespit edildi.