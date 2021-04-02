Güder: Hedefimizi her geçen gün büyütüyoruz

Battalgazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri; Gelincik Tepesi, Eski Malatya YİBO, Elazığ, Doğanyol, Yeşiltepe ve Ankara Sincan’daki TOKİ konutlarıyla birlikte 5 bin konutun kapı ve mutfak dolaplarının üretimi ve montajını yaparken, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden Türkiye’nin 81 ilindeki kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet veriyor.

Bireysel müşterilere de üretimlerinde yer veren şirket, AR-GE birimindeki ekibiyle birlikte Türkiye’nin ihracatına da önemli bir katkı sunmayı hedeflerken, bu noktada ihracat hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

“MOBİLYA ALANINDA ÖNEMLİ BİR İHTİYACI KARŞILIYOR”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri’nin Battalgazi Belediyesi’nin en önemli şirketlerinden birisi olduğunu ve şirketin hem Malatya’da hem de Türkiye’de mobilya alanında önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade etti.

24 Ocak 2020’de Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden başta Malatya olmak üzere birçok şehrin etkilendiğini hatırlatan Güder, yaşanan deprem sonrası Battalgazi bölgesinde 5 bin civarında yenilenmesi konutun olduğunu, Malatya genelinde ise bu sayısının daha da arttığını kaydetti.

Güder, deprem konutlarını yeniden inşa etmenin kolay bir iş olmadığını ifade ederek,

Betonarme kısmını yapmak makinalarla çok rahat gerçekleşebiliyor ama içerideki tezyini hazırlamak çok kolay değil çünkü bu civarlarda on binin üzerinde konut inşa ediliyor. Bunun mobilya kısmını karşılama noktasında evlerin yapımını üstlenen firmalar Malatya’ya geldiğinde bir endişeleri vardı. Buraya gelip tesisimizi gördükten sonra mobilya, kapı ve pencere noktasında çok güzel bir yatırımın yapıldığını görmüş oldular. Bunun yapım işini de şirketimize verdiler. Tabii sadece Malatya değil Adıyaman, Elazığ ve civar illerdeki müteahhit firmalarda buradan istifade ettiler

diye konuştu.

“MALATYA’MIZ İÇİN ÖNEMLİ BİR GİRDİ OLUŞTURUYOR”

Tesiste makine teknolojisinin en son düzeyde olduğunu kaydeden Güder, mekanizasyon ile seri bir şekilde üretimin yapıldığını belirtti.

Güder, Malatya’da yapılan iki bin konutun mobilya, döşemeleri, kapı ve pencerelerinin yapıldığını kaydederek, MORMAŞ’ın gerek deprem gerekse de TOKİ konutlarında önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birinci derecede depremden etkilenecek olan bölgelerde dönüşümün hızlı ve seri bir şekilde yapılması gerektiği talimatını verdiğini hatırlatan Güder, şunları kaydetti:

Bizde bu talimatlar noktasında Malatya’mızda özellikle Beydağı eteklerinde ciddi bir konutun yapıldığını ve yapılmakta olduğunu görüyoruz. Son Ankara ziyaretimizde yine TOKİ tarafından bin konutun Malatya’ya yapılacağı kaydedildi. MORMAŞ ile Malatya’mızdaki eski yapı stokunun yenilenmesi noktasında belki itici bir güç olacağız. Bina ve konutlar için zemin döşemesi, mutfak mobilyaları, kapı ve pencere çok önemli bir kısmını teşkil etmiş oluyor. Burada da böyle bir sistemle karşılamamız Malatya’mız için önemli bir girdi oluşturuyor.

“İSTİHADAMA KATKI SAĞLAYAN PROJE VE ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Güder, şirkette aynı zamanda araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapıldığına dikkat çekerek, bu çalışmalarla birlikte yapı teknikleri ve şekillerini yenileyerek, kısa süre içerisinde uluslararası anlamda da bu hizmeti vermediği hedeflediklerini dile getirdi.

Irak ve Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’da bazı ülkelerin teklifte bulunduklarını aktaran Güder,

Bu süreçte bu tekliflere sıcak bakmadık ama şuan o teklifleri hayata geçirme noktasında arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Yine bu işletme üzerinde önemsediğimiz ve hedeflediğimiz bir nokta daha var. Türkiye’nin problemi işsizlik, gerek belediye olarak gerekse de iştirak eden kurumlarla beraber ortak projeler geliştiriyoruz. Bu projelerle hedefimiz; özellikle eli bu işe yatkın olanlar ile dezavantajlı kardeşlerimizi belirli bir süreç kur ve eğitim vererek hem kendi personel hem de piyasanın personel ihtiyacını karşılamak hem de ‘işsiz’ diye tabir ettiğimiz vatandaşlarımızı meslek sahibi edelim. Bu çalışmayı da belediye olarak yürütüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Fırat Kalkınma Ajansı üzerinden bir milyon 100 bin liralık yatırımla bu kardeşlerimizi iş sahibi etmeyi hedefliyoruz. Tabii bu noktadaki çalışmalarımız sürekli devam edecek

ifadelerini kullandı.

“İHRACAT HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri’nin 9 bin metrekare kapalı bir alanda mobilya, kapı ve döşeme noktasında güzel bir mekanizasyon sisteminin gerçekleştirildiğini aktaran Güder, bu hedeflerle hem Battalgazi’nin kalkınması hem de ülkeye döviz girdisinin sağlanması noktasında güzel bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Güder, hedeflerini gün geçtikte büyüttüklerini ifade ederek,

Bizin amacımız özellikle Malatya’mızda ve Türkiye’mizde birçok alanda olduğu gibi ilimizi öne çıkarmak. Malatya’mız Doğu’nun incisi, kavşak ve yolların buluştuğu bir merkez olması hasebiyle ilimizde yerli üretime ciddi bir katkı gerek sivil toplum örgütleri gerek hükümetimiz destekliyor. Battalgazi Belediyesi olarak yerli üretime katkıda bulunuyoruz. Belediyemiz bünyesinde 10’un üzerinde mühendisimiz AR-GE çalışmalarıyla ilgileniyorlar. Ürünün şekli ve çeşidini artırma noktasında arkadaşlarımız bu çalışmaları yürütüyorlar. MORMAŞ’ımız hem organize sanayi bölgesinde bu sektörle uğraşanlara yaptığımız AR-GE çalışmalarıyla hem öncü hem de örnek olacağız. Suriye ve Irak’taki yeniden yapılaşma söz konusu olacak. Hedefimiz o bölgedeki bu yükü üstlenerek, yerli üretimimizle ihracat hedefimizi de Malatya’mızda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz

diye konuştu.