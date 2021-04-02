Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütünün Malatya'daki yapılanması kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen operasyon sonucu şüpheli, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli şahsın işlemlerine devam ediliyor. ( İHA)
02 Nis 2021 - 10:29- Asayiş Güncelleme: 02 Nis 2021 - 10:38
FETÖ/PDY soruşturmasında 1 gözaltı
Malatya'da FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütünün Malatya'daki yapılanması kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen operasyon sonucu şüpheli, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yakalandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.