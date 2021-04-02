AK Parti İl Başkanı telefonlarına çıkmıyor

24 Ocak depremiyle birlikte evleri ağır hasarlı olan vatandaşlar, ihtiyaçlarına cevap vermeyeceği gerekçesiyle tek katlı konutları istemiyorlar. Battalgazi ilçesinde hizmet yapan 15 mahalle muhtarları mahallelerindeki vatandaşlarına tek katlı konutları kabul ettiremediklerini ifade ederek, konutların tıpkı Pütürge, Doğanyol ve Battalgazi Düzyol Mahallesi’ndeki konutlar gibi 2 katlı yapılmasını talep ediyorlar. Taleplerini bir dilekçeyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Malatya Valisi Aydın Baruş ve tüm siyasilere gönderecek olan muhtarlar, taleplerini duyurmak istiyorlar. Konuyla alakalı bir açıklama yapan Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, önemli açıklamalarda bulundu.

24 Ocak depreminde ağır hasar alan ve özellikle son günlerde Battalgazi ilçesinin doğu tarafındaki mahallerde hizmet yapan muhtarların bir araya geldiğini ifade eden Ortaç, Doğanyol, Pütürge, Battalgazi Düzyol mahallelerine yapılan çift katlı konutlardan kendi mahallelerine de yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

“TALEPLERİMİZİN KARŞILIK BULACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Muhtarların taleplerinde haklı olduklarını belirten Ortaç,

Devletimiz planlama yaparken daha önce buraları tek katlı olarak planlamış olabilir fakat köydeki vatandaşlarımızı bu tek katlı konutların küçük olduğunu, hayvancılık yaptıkları veya tarımsal ürünleri depolayacakları depolara ihtiyaçları olduğundan dolayı tek katlı evlerin kendi ihtiyaçlarına cevap veremeyeceği ve küçük olduğunu söylüyorlar. Eğer devlet yapıyorsa, zaten yapım parasını uzun vadede köylümüzden geri alınacak. Parasını biz vereceksek, ihtiyaçlarımıza cevap versin diye talepleri var. 15 mahalle muhtarımız, bir araya gelerek bir dilekçe yazdılar. Bu dilekçeyi Sayın Cumhurbaşkanımıza, siyasilere, valimize ileteceğiz. Taleplerinde haklılar. Belki planlama safhası olmuştur fakat yanlışın neresinden dönersek kardır. Taleplerimizin karşılık bulacağını düşünüyoruz. Muhtarlarımızın özellikle talepleri milletvekilimiz Öznur Çalık'a, devlet anamıza iletmemizi istediler. Bu çalışmalar süresince en çok yanımızda olan, problemlerimizi çözen, vatandaşın sorunlarıyla bire bir ilgilenen, aradığımız zamanda ulaştığımız vekilimiz. Hakkının yememek lazım

diye konuştu.

“BİLGİ ALIŞVERİŞİ OLMASINI İSTERDİK”

Muhtarların AK Parti İl Başkanına ulaşamadıklarını söylediğini dile getiren Ortaç,

AK Parti İl Başkanı ile hiç görüşemedik. Ben kendim hiç aramadım. Ama muhtarlarımız, arayıp ulaşamadıklarını söylüyorlar. Biz muhtarlar sadece seçim zamanı hatırlanmak istemiyoruz. Ben bireysel olarak İhsan Koca ile kongreden sonra görüşmedim. Görüşmemiz olabilir miydi? AK Parti'nin bu şehirde temsilcisi olacaksınız, en azından 3 ayda bir koordinasyon, bilgi alışverişi olmasını isterdik. Samimiyetimle söylüyorum; AK Parti'nin dışındaki bütün partilerin il ve ilçe başkanlarıyla görüştük. Ama şunu söyleyeyim, Ak Parti İlçe Başkanı bizimle sürekli irtibat halinde görüşüyoruz, aradığımız zamanda telefonlarımıza çıkıyor. İl Başkanımızla görüşseydik bu sorunumuzu anlatacaktık, zaten kendisine arz edeceğiz

ifadelerine yer verdi.