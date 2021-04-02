İKİ İSİMDEN GELECEK YANIT MERAKLA BEKLENİYOR

Parlak, Sözcü Gazetesi’ndeki köşesinde ‘Toprağına sahip çık Malatya’ başlığıyla yazdığı köşe yazısında konuyu bir kez daha gündeme getirdi.
Parlak, Selahattin Gürkan’a yönelik olarak
Sayın Başkan, bu alan kentin göbeğinde ve sizin sorumluğunuzda. Sizin olurunuz olmadan Malatya sınırları içinde ne bir bina yıkılabilir ne de bu tür ihaleler yapılabilir. Yerel medyadan öğrendiğimize göre bu konuda sessiz kalmışsınız. Hatta bir televizyon programında, ihaleyi alan firma ile yakınlığınız sorulduğunda ben herkese yakınım demişsiniz. Böyle bir cevap olabilir mi? Kentte, medyanın bir bölümü günlerdir bu konuları devamlı gündeme getirdiği halde sorumlular sus pus. Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları birliği Başkanı Sayın Şevket Keskin’i neden yalnız bırakıyor, destek vermiyorsunuz? Yönetenler, neden sessiz kalıyorsunuz? Eğer karşı durduğunuzda siyasi baskıyla karşılaşıyor ve gücümüz yetmiyor diyorsanız, bunu da kamuoyu ile paylaşmalısınız. Yoksa bu vebal sizlerin sırtınızda kalacak
ifadelerini kullandı.
AĞBABA’YA ELEŞTİRİ!
Prof. Dr. Mesut Parlak, yazdığı köşe yazısında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yönelikte şu eleştirilerde bulundu:
AKP ve MHP Milletvekilleri, milletin vekilleri olarak bu konu ile ilgili mutlak bilginiz vardır. Peki, bu yaşananlar içinize siniyor mu? CHP’liler bu işleri cılız seslerle halledemezsiniz. Cesur yürek Ağbaba, bu konuyu yargıya taşımayı düşünüyor musun? Eğer bunu sen yapmazsan, diğer milletvekilleri mi yapacak? Bu kentin temsilcileri sizler değil misiniz? Değiliz diyorsanız, derdimizi gider Marko Paşa’ya anlatırız!
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.