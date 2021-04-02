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02 Nis 2021 - 09:33- Gündem G: 02 Nis 2021 - 09:51

İKİ İSİMDEN GELECEK YANIT MERAKLA BEKLENİYOR

Sultansuyu Harası’nın 55 dönüm arazisinin özel bir şirkete 5 yıllığına kiraya verilmesinin yankıları devam ederken, tepkiler de çığ gibi büyüyor. Sultansuyu Harası’nın özelleştirilme kapsamına alınmasının ilk adımı olarak değerlendirilen bu duruma bir tepki de Malatyalı Prof. Dr. Mesut Parlak’tan geldi. Parlak, Sultansuyu konusunda CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ağır eleştirilerde bulundu.
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Parlak, Sözcü Gazetesi’ndeki köşesinde ‘Toprağına sahip çık Malatya başlığıyla yazdığı köşe yazısında konuyu bir kez daha gündeme getirdi.

Parlak, Selahattin Gürkan’a yönelik olarak 

Sayın Başkan, bu alan kentin göbeğinde ve sizin sorumluğunuzda. Sizin olurunuz olmadan Malatya sınırları içinde ne bir bina yıkılabilir ne de bu tür ihaleler yapılabilir. Yerel medyadan öğrendiğimize göre bu konuda sessiz kalmışsınız. Hatta bir televizyon programında, ihaleyi alan firma ile yakınlığınız sorulduğunda ben herkese yakınım demişsiniz. Böyle bir cevap olabilir mi? Kentte, medyanın bir bölümü günlerdir bu konuları devamlı gündeme getirdiği halde sorumlular sus pus. Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları birliği Başkanı Sayın Şevket Keskin’i neden yalnız bırakıyor, destek vermiyorsunuz? Yönetenler, neden sessiz kalıyorsunuz? Eğer karşı durduğunuzda siyasi baskıyla karşılaşıyor ve gücümüz yetmiyor diyorsanız, bunu da kamuoyu ile paylaşmalısınız. Yoksa bu vebal sizlerin sırtınızda kalacak

ifadelerini kullandı.

AĞBABA’YA ELEŞTİRİ!

Prof. Dr. Mesut Parlak, yazdığı köşe yazısında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yönelikte şu eleştirilerde bulundu:

AKP ve MHP Milletvekilleri, milletin vekilleri olarak bu konu ile ilgili mutlak bilginiz vardır. Peki, bu yaşananlar içinize siniyor mu? CHP’liler bu işleri cılız seslerle halledemezsiniz. Cesur yürek Ağbaba, bu konuyu yargıya taşımayı düşünüyor musun? Eğer bunu sen yapmazsan, diğer milletvekilleri mi yapacak? Bu kentin temsilcileri sizler değil misiniz? Değiliz diyorsanız, derdimizi gider Marko Paşa’ya anlatırız!

( Haber Merkezi)

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02 Nis 2021 - 09:33 Malatya- Gündem

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