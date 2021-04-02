02 Nis 2021 - 09:33- Gündem

İKİ İSİMDEN GELECEK YANIT MERAKLA BEKLENİYOR

Sultansuyu Harası’nın 55 dönüm arazisinin özel bir şirkete 5 yıllığına kiraya verilmesinin yankıları devam ederken, tepkiler de çığ gibi büyüyor. Sultansuyu Harası’nın özelleştirilme kapsamına alınmasının ilk adımı olarak değerlendirilen bu duruma bir tepki de Malatyalı Prof. Dr. Mesut Parlak’tan geldi. Parlak, Sultansuyu konusunda CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ağır eleştirilerde bulundu.