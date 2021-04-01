3 PUANIN DEĞERİ ÇOK BÜYÜK

Süper Ligin 32.haftasında Yeni Malatyaspor, 4 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp, 10 maçlık kazanamama serisini sonlandırmak, Başakşehir ise kritik maçtan galibiyetle ayrılarak, ligin alt sırasında bulunan takımlarla arasındaki puan farkını açmak istiyor. Süper Lig’de bu sezonun ikinci yarısında oynadığı 9 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen ve lige verilen milli arayı Antalya’da kamp çalışması yaparak değerlendiren Yeni Malatyaspor’da teknik heyet ve futbolcular tamamıyla Başakşehir ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmaya odaklandılar. Süper Lig’de 31 hafta geride kalırken, oynadığı 29 karşılaşmada 7 galibiyet, 11 beraberlik, 11’de mağlubiyet yaşayan ve topladığı 32 puanla 14’üncü sırada yer alan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör İrfan Buz, 10 maçlık kazanamam serisini Medipol Başakşehir maçıyla sonlandırmak istiyor. Lige verilen milli arada hem Antalya’daki mini kampta hem de Malatya’da devam eden çalışmalarda futbolcularıyla yakından ilgilenen tecrübeli teknik adam, kötü seriyi sonlandırıp, takımını çıkışa geçirmenin hesaplarını yapıyor.

İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI 8 KEZ GALİP GELDİLER

2017-2018 sezonundan buyana Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, İstanbul takımlarına karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Şuana kadar İstanbul takımlarıyla 38 karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, 38 maçta 8 kez galip gelirken, 8 karşılaşmada berabere kaldı, 22 karşılaşmayı ise kaybetti. Fenerbahçe’yi ve Galatasaray’ı 2 kez, Beşiktaş’ı ise 1 kez mağlup eden Yeni Malatyaspor, 32.haftada deplasmanda karşı karşıya geleceği Medipol Başakşehir karşısında 2019-2020 sezonunun birinci haftasında Malatya’da oynanan karşılaşmada 3-0’lık bir galibiyet elde etmişti. Sarı kırmızılı takım, Medipol Başakşehir ile şuana kadar oynadığı 7 karşılaşmada sadece 1 kez galip gelirken, 2 karşılaşmada berabere kaldı, 4 karşılaşmayı ise kaybetti.