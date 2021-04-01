Busabah Malatya Busabah Malatya
01 Nis 2021 - 17:42- Spor G: 01 Nis 2021 - 17:47

ŞAMPİYONLAR MALATYA’YA DÖNDÜ

Antalya’nın ev sahipliğinde yapılan Balkan Yürüyüş Şampiyonasında, Malatya’dan dereceye giren sporcular ve antrenörleri Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ı makamında ziyaret ederek alınan başarıyı paylaştılar.
mask

Gençler Kategorisinde Balkan Şampiyonu olan Serhat Güngör ve Yıldızlar kategorisinde Balkan ikincisi olan kuzeni Mehmet Güngör antrenörleri Nihat Erim ve Ömer Ergül ile beraber İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ı makamında ziyaret ettiler. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Balkan Şampiyonasında alınan başarıdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Kayhan,

Balkan Şampiyonasında derece haberini duyunca çok mutlu olduk. Serhat ve Mehmet kuzenler göğsümüzü Balkan Şampiyonasında kabarttılar. Tabi bu başarı kolay alınmadı. Yıllarca yaz, kış demeden büyük bir azim, sabır ve disiplin ile İl Müdürlüğümüzün antrenörleri nezaretinde antrenmanlarına devam eden sporcularımız emeklerinin karşılığını almaya başladılar. Sporcularımız Serhat ve Mehmet’in önünde Avrupa ve Dünya Şampiyonaları bekliyor umarım oradan da en iyi derece alarak Ülkemizi ve ilimizi temsil edecekler ve bize bu gururu tekrar yaşatacaklardır. Buna inancım tam. İl Müdürlüğü olarak bizlerde sporcularımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Gerek tesis gerek antrenör ve diğer tüm konularda sporcularımızın yanındayız. Bir kez daha şahsım ve kurumum adına sporcularımız Serhat ve Mehmet Güngör’ü, ailelerini ve antrenörlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum

dedi.

Atletizm Antrenörü Nihat Erim ise,

Sporcularımız ile yaklaşık on yıldır aralıksız bir şekilde çalışıyoruz. Uzun yıllar boyunca verdiğimiz emeklerin karşılığını almak bizleri gururlandırıyor ve daha büyük başarılar için bizi daha da perçinliyor. Alınan bu başarıda sizlerin emeği üzerimiz de büyük. İnşallah daha büyük başarılar alarak sizleri daha da onure edeceğiz

ifadelerini kullandı.
Daha sonra Kayhan dereceye giren sporculara ve antrenörlere çeşitli hediyeler verdi.

# şampiyon, Atletizm, balkan şampiyonası, yıldızlar kategorisi, yürüyüş şampiyonası, spor, ile, çok, için, büyük, Tüm, Her

01 Nis 2021 - 17:42 Malatya- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
YEŞİLYURT RAKİBİNE GOL YAĞDIRDI mask
YEŞİLYURT RAKİBİNE GOL YAĞDIRDI
M.İDMANYURDU TAKIMIN İSKELETİNİ KORUDU mask
M.İDMANYURDU TAKIMIN İSKELETİNİ KORUDU
YEŞİLYURT MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ mask
YEŞİLYURT MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ
YEŞİLYURT’TA HEDEF 3 PUAN mask
YEŞİLYURT’TA HEDEF 3 PUAN
Bu da ayak bilardosu! mask
Bu da ayak bilardosu!
ARGUVAN’DA HEDEF 3. LİG mask
ARGUVAN’DA HEDEF 3. LİG
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Kayısıda korkulan oldu! Hasarın boyutu net değil mask
Kayısıda korkulan oldu! Hasarın boyutu net değil
Tüfekle vurulan genç defnedildi mask
Tüfekle vurulan genç defnedildi
YEŞİLYURT MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ mask
YEŞİLYURT MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ
Genç baba, intihar etti! mask
Genç baba, intihar etti!
MALATYA’YA UĞRAYIP İSTANBUL’A GEÇECEKLER mask
MALATYA’YA UĞRAYIP İSTANBUL’A GEÇECEKLER
Tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti mask
Tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti

GALERİ

Muhtarlardan Şilan Baraj’ı talebi mask
Muhtarlardan Şilan Baraj’ı talebi
MTTB: Zulme kayıtsız kalmayacağız mask
MTTB: Zulme kayıtsız kalmayacağız
Ayak bilardosuna yoğun ilgi! mask
Ayak bilardosuna yoğun ilgi!
Evde buzağı bakıyor! mask
Evde buzağı bakıyor!
Köşe bucak dezenfekte edildi mask
Köşe bucak dezenfekte edildi
Erbakan'dan erken seçim tarihi! mask
Erbakan'dan erken seçim tarihi!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL