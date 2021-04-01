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01 Nis 2021 - 17:33- Spor G: 01 Nis 2021 - 17:39

YEŞİLYURT KAZANSA DA FARK KAPANMADI

TFF 3.Lig 1.Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 25.haftada sahasında Manisaspor’u 4-0 mağlup etti ancak Diyarbekirspor ile Bucaspor 1928’in haftayı 3’er puanla kapatmaları nedeniyle zirveyle arasındaki puan farkını kapatamadı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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2020-2021 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 25.haftada Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde konuk ettiği lig sonuncusu Manisaspor’u 4-0 mağlup etti. 25 hafta sonunda 15 galibiyet, 4 beraberlik, 6’da mağlubiyet yaşayan ve topladığı 49 puanla üçüncü sırada yer alan turuncu yeşilliler, zirvede yer alan Diyarbekirspor’un 8, ikinci sıradaki Bucaspor 1928’in ise 6 puan gerisinde bulunuyor. TFF. 3.Lig 1.Grup’ta 25.hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Manisaspor: 4-0

Fatsa Belediyespor- Belediye Derincespor: 0-2

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Diyarbekirspor: 0-1

Antalya Kemerspor-Ofspor: 0-2

Artvin Hopaspor-Payasspor: 4-0

Kızılcabölükspor-Bucaspor 1928: 2-3

Çankaya Futbol Kulübü-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-3

Nevşehir Belediyespor-1877 Alemdağspor: 2-1

Grup’ta 25.hafta karşılaşmaları sonunda Diyarbekirspor 57 puanla zirvedeki yerini korudu. 25 maçta 55 puan toplayan Bucaspor 1928 ikinci sırada yer alırken, 49 puanlı Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise üçüncü sırada bulunuyor.

Misli.com 3.Lig 1.Grup’ta 26.hafta karşılaşmaları 8 Nisan Perşembe günü oynanacak. Maçların programı şöyle:

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor-Fatsa Belediyespor

Belediye Derincespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Manisaspor-Çankaya Futbol Kulübü

Payasspor-Ofspor

Diyarbekirspor-Antalya Kemerspor

1877 Alemdağspor-Kızılcabölükspor

Bucaspor 1928-Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Artvin Hopaspor-Nevşehir Belediyespor.

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01 Nis 2021 - 17:33 Malatya/ Yeşilyurt- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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