YEŞİLYURT KAZANSA DA FARK KAPANMADI

2020-2021 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 25.haftada Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde konuk ettiği lig sonuncusu Manisaspor’u 4-0 mağlup etti. 25 hafta sonunda 15 galibiyet, 4 beraberlik, 6’da mağlubiyet yaşayan ve topladığı 49 puanla üçüncü sırada yer alan turuncu yeşilliler, zirvede yer alan Diyarbekirspor’un 8, ikinci sıradaki Bucaspor 1928’in ise 6 puan gerisinde bulunuyor. TFF. 3.Lig 1.Grup’ta 25.hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Manisaspor: 4-0
Fatsa Belediyespor- Belediye Derincespor: 0-2
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Diyarbekirspor: 0-1
Antalya Kemerspor-Ofspor: 0-2
Artvin Hopaspor-Payasspor: 4-0
Kızılcabölükspor-Bucaspor 1928: 2-3
Çankaya Futbol Kulübü-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-3
Nevşehir Belediyespor-1877 Alemdağspor: 2-1
Grup’ta 25.hafta karşılaşmaları sonunda Diyarbekirspor 57 puanla zirvedeki yerini korudu. 25 maçta 55 puan toplayan Bucaspor 1928 ikinci sırada yer alırken, 49 puanlı Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise üçüncü sırada bulunuyor.
Misli.com 3.Lig 1.Grup’ta 26.hafta karşılaşmaları 8 Nisan Perşembe günü oynanacak. Maçların programı şöyle:
Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor-Fatsa Belediyespor
Belediye Derincespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor
Manisaspor-Çankaya Futbol Kulübü
Payasspor-Ofspor
Diyarbekirspor-Antalya Kemerspor
1877 Alemdağspor-Kızılcabölükspor
Bucaspor 1928-Malatya Yeşilyurt Belediyespor
Artvin Hopaspor-Nevşehir Belediyespor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.